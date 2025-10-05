देश

प्रेमसंबंधाचा संशय! लेकीला हात बांधून कालव्यात ढकललं, बापाने व्हिडीओसुद्धा शूट केला; आई अन् लहान भाऊ बघत राहिले

Father Kills Daughter : बापानं लेकीचे प्रेमसंबंध असल्याच्या संशयावरून तिचे हात बांधून कालव्यात ढकलून दिल्याची धक्कादायक घटना समोर आलीय. याचा व्हिडीओसुद्धा शूट केला असून या प्रकरणी बापाला अटक करण्यता आलीय.
Honor Killing Father Films Himself Killing Daughter Over Love Doubt

सूरज यादव
मुलीचे प्रेमसबंध असल्याच्या संशयावरून वडिलांनी तिचे हात बांधून कालव्यात फेकून दिल्याची घटना पंजाबच्या फिरोजपूरमध्ये घडलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे वडिलांनी याचा व्हिडीओसुद्धा बनवलाय. यावेळी मुलीची आई आणि लहान भाऊसुद्धा घटनास्थळी होते. मुलीला कालव्यात ढकलल्यानंतर आई मदतीसाठी ओरडत होती पण बाप मरुदे, चल म्हणत आईला तिथून घेऊन गेला. या प्रकरणी नराधम बापाला अटक करण्यात आली असून अधिक चौकशी केली जात आहे.

