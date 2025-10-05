प्रेमसंबंधाचा संशय! लेकीला हात बांधून कालव्यात ढकललं, बापाने व्हिडीओसुद्धा शूट केला; आई अन् लहान भाऊ बघत राहिले

मुलीचे प्रेमसबंध असल्याच्या संशयावरून वडिलांनी तिचे हात बांधून कालव्यात फेकून दिल्याची घटना पंजाबच्या फिरोजपूरमध्ये घडलीय. धक्कादायक बाब म्हणजे वडिलांनी याचा व्हिडीओसुद्धा बनवलाय. यावेळी मुलीची आई आणि लहान भाऊसुद्धा घटनास्थळी होते. मुलीला कालव्यात ढकलल्यानंतर आई मदतीसाठी ओरडत होती पण बाप मरुदे, चल म्हणत आईला तिथून घेऊन गेला. या प्रकरणी नराधम बापाला अटक करण्यात आली असून अधिक चौकशी केली जात आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पंजाबच्या फिरोजपूरमधील सुरजित सिंह याने मुलीला हात बांधून कालव्यात ढकलून दिलं. मुलीचा सांभाळ करण्यात आपल्यातच काही कमतरता राहिली असं म्हणत त्यांनी अंधारात कालव्यात लेकीला ढकललं. यावेळी आई मुलीला विचारते की तु असं का वागलीस? दरम्यान, मुलीला कालव्यात ढकलताच आई ओरडायला सुरू करते..कफ सिरपमध्ये ब्रेक ऑइलचं विषारी केमिकल, किडनी निकामी होऊन १४ मुलांचा मृत्यू; औषधावर घातली बंदी.आरोपी वडिलांना पोलिसांनी अटक केली असून त्यांची चौकशी केली जात आहे. वडिलांनी आपल्या मुलीला कालव्यात ढकलून दिलं याचा पश्चाताप नसल्याचं म्हटलंय. मी माझ्या मुलीला खूप समजून सांगितलं होतं. तिने ऐकलं नाही, त्यामुळे मला हे पाऊल उचलावं लागलं असं त्याने पोलिसांसमोर म्हटलं..पोलिसांनी सांगितले की, आरोपी सुरजित सिंहने त्याच्या मुलीला कालव्यात ढकलून दिलं. या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. त्याला ताब्यात घेऊन चौकशी केली जात आहे. सध्या या प्रकरणात आणखी कोणाचा हात आहे का? याची चौकशी सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.