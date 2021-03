अखेर महिंद्रांना मिळाला अक्सर पटेलचा गॉगल; आज रात्री लुटणार सामन्याचा 'आनंद'

प्रसिद्ध उद्योगपती आनंद महिंद्रा (Aanand Mahindra) यांना अखेर क्रिकेटपटू अक्सर पटेलचा (Axar Patel) तो लकी गॉगल मिळाला असून आज रात्री हाच गॉगल लाऊन ते भारत विरुद्ध इंग्लंडचा टी-२०चा सामना टीव्हीवर पाहत आनंद घेणार आहेत. महिंद्रा यांनी स्वतः हे भन्नाट ट्विट केलं आहे. त्यांच्या या ट्विटला नेटकऱ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या असून अनेक भन्नाट प्रश्नही विचारले आहेत.

I said I was going to get myself a pair of ‘Axar’s shades’ to commemorate the series win. Bought a pair (thanks Sporting Tool Relish!) & all set to watch the match tonight. I know, I know; no shades needed to watch TV & wife thinks I’m crazy but maybe it’ll be a good luck charm! pic.twitter.com/SKkE9z3D4N

— anand mahindra (@anandmahindra) March 14, 2021