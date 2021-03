Breaking: रेल्वेनंतर आता बँकांच्या खासगीकरणावर केंद्र सरकारचा खुलासा

नवी दिल्ली : देशातील सर्व बँकांचे खासगीकरण होणार का याबाबत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी महत्त्वाचे विधान केलं आहे. सर्व बँकांचे खासगीकरण होणार नाही, पण ज्या बँकांचे खासगीकरण होणार आहे, त्या बँकेच्या कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. सरकारने केंद्रीय अर्थसंकल्पात दोन सरकारी बँकांचे खासगीकरण करण्यात येणार असल्याचे घोषणा केली होती. पण अजूनही त्यांची नावे जाहीर करण्यात आलेली नाहीत.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रीय कॅबिनेटची बैठक झाली, यावेळी एक नवी नॅशनल बँक स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देशातील मोठ्या प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध व्हावा, यासाठी ही बँक स्थापन करण्यात येणार असल्याचा उद्देश आहे. या बँकेचे नामकरण विकास वित्त संस्था असे करण्यात आले आहे. या नव्या बँकेची सुरवात शून्यापासून होणार असल्याने सरकार या बँकेला सुरवातीला २० हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देणार आहे.

सध्या देशातील सर्वच राज्यांमध्ये बँकेचे कर्मचारी दोन दिवसाच्या संपावर आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सीतारमण यांनी हे विधान केलं आहे. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनने हा संप पुकारला होता. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. ९ महत्त्वाच्या बँक युनियन यामध्ये सहभागी झाल्या आहेत.

Interests of workers of banks which are likely to be privatized will absolutely be protected - whether their salaries or scale or pension, all will be taken care of: Finance Minister Nirmala Sitharaman.

