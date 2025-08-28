Tariff: टॅरिफचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारची काय योजना? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संपूर्ण प्लॅनच सांगितला!

अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर ५०% टॅरिफ लादल्याने भारतीय उद्योगासमोर एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. सरकार यासंदर्भात अनेक पातळ्यांवर रणनीती आखत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्यातदारांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि या कठीण काळात सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे आश्वासन दिले. निर्यातदारांच्या चिंता दूर करणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्या म्हणाल्या..फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) चे अध्यक्ष एस.सी. राल्हन यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांशी अमेरिकेच्या अचानक वाढलेल्या शुल्कामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवर चर्चा केली. राल्हन म्हणाले की, उच्च शुल्काचा बाजारपेठेतील प्रवेश, स्पर्धात्मकता आणि रोजगार निर्मितीवर थेट परिणाम होत आहे. त्यांनी सरकारकडून तात्काळ आणि नियोजित धोरणात्मक उपाययोजनांची मागणी केली..Begging Prohibition Bill: भारतात भीक मागणे बेकायदेशीर करणारे 'हे' पहिले राज्य बनणार, नवीन विधेयक मंजूर, कधी लागू होणार?.FIEO ने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की अर्थमंत्र्यांनी आश्वासन दिले आहे की सरकार निर्यातदारांच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी पूर्णपणे वचनबद्ध आहे. ते म्हणाले की सरकार निर्यातदार समुदायाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शक्य ते सर्व पाऊल उचलेल. जागतिक आव्हाने असूनही कर्मचाऱ्यांची नोकरी सुरक्षितता सुनिश्चित करण्याचे आवाहन सीतारमण यांनी उद्योगांना केले. .Modi and Xi Jinping meeting : अखेर मोदी अन् जिनपिंग यांच्या भेटीचा मुहूर्त ठरला! , ट्रम्प ‘टॅरिफ’वरही होणार चर्चा?.वाढीचा वेग आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापारात भारताची स्थिरता राखण्यासाठी सरकार निर्यातदारांना व्यापक पाठिंबा देईल असेही त्यांनी सांगितले. बुधवारपासून लागू झालेल्या या अमेरिकन टॅरिफचा सर्वात जास्त परिणाम कोळंबी, वस्त्र, हिरे, चामडे, पादत्राणे आणि रत्ने आणि दागिने यासारख्या कामगार-केंद्रित क्षेत्रांवर होण्याची अपेक्षा आहे. या क्षेत्रांमध्ये निर्यात आणि रोजगार निर्मिती दोन्हीवर दबाव वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.