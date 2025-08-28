देश

Tariff: टॅरिफचा सामना करण्यासाठी केंद्र सरकारची काय योजना? अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी संपूर्ण प्लॅनच सांगितला!

Central Government Tariff Plan: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशन्स (FIEO) चे अध्यक्ष एस.सी. रल्हान यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने अर्थमंत्र्यांशी टॅरिफमध्ये वाढ करण्याशी संबंधित आव्हानांवर चर्चा केली.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय उत्पादनांवर ५०% टॅरिफ लादल्याने भारतीय उद्योगासमोर एक नवीन आव्हान उभे राहिले आहे. सरकार यासंदर्भात अनेक पातळ्यांवर रणनीती आखत आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी निर्यातदारांच्या शिष्टमंडळाची भेट घेतली आणि या कठीण काळात सरकार त्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचे आश्वासन दिले. निर्यातदारांच्या चिंता दूर करणे हे सरकारचे प्राधान्य असल्याचे त्या म्हणाल्या.

