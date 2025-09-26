देश

Finance Ministry New Address: अर्थ मंत्रालयाला नवे घर मिळणार, नॉर्थ ब्लॉकमधून बाहेर पडणार, 'या' भवनात नवा प्रवास सुरू करणार

Finance Ministry New Address: नॉर्थ ब्लॉकमधून अर्थ मंत्रालय हलणार आहे. हे आता कर्तव्य पथावरील आधुनिक इमारतीत कार्यरत होणार आहे. अर्थ मंत्रालयाला नवे घर मिळणार आहे.
दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकमध्ये दीर्घकाळापासून असलेले अर्थ मंत्रालय आता त्याच्या नवीन ठिकाणी हलत आहे. पुढील सोमवारपासून, मंत्रालयाच्या विविध शाखा नवी दिल्लीतील कर्तव्य पथावरील आधुनिक कर्तव्य भवनात कार्यरत होतील. अहवालानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात विजयादशमीच्या आसपास कर्तव्य भवन येथील त्यांच्या नवीन कार्यालयाचा कार्यभार स्वीकारतील.

