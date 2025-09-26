Finance Ministry New Address: अर्थ मंत्रालयाला नवे घर मिळणार, नॉर्थ ब्लॉकमधून बाहेर पडणार, 'या' भवनात नवा प्रवास सुरू करणार

दिल्लीतील नॉर्थ ब्लॉकमध्ये दीर्घकाळापासून असलेले अर्थ मंत्रालय आता त्याच्या नवीन ठिकाणी हलत आहे. पुढील सोमवारपासून, मंत्रालयाच्या विविध शाखा नवी दिल्लीतील कर्तव्य पथावरील आधुनिक कर्तव्य भवनात कार्यरत होतील. अहवालानुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात विजयादशमीच्या आसपास कर्तव्य भवन येथील त्यांच्या नवीन कार्यालयाचा कार्यभार स्वीकारतील. .शुक्रवारी, स्थलांतर करण्यापूर्वी, अर्थमंत्र्यांनी सर्व विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसोबत एक ग्रुप फोटो सत्र आयोजित केले. मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या महसूल विभाग, वित्तीय सेवा विभाग, आर्थिक व्यवहार विभाग, गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभाग आणि खर्च विभागाचे सोमवारपासून क्रमाने स्थलांतर सुरू होईल. कार्तव्य भवन आधुनिक तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक डिझाइन आणि आरामदायी कार्यक्षेत्र लक्षात घेऊन डिझाइन केले आहे..Accident News : भीषण दुर्घटना ! स्टील फॅक्टरीचे छत अचानक कोसळले, ६ कामगारांचा दुर्देवी मृत्यू, अनेक गंभीर जखमी.मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन इमारत अत्याधुनिक बैठक कक्ष, डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि कर्मचाऱ्यांसाठी अधिक खुली कार्यक्षेत्र प्रदान करते. स्वातंत्र्यापासून नॉर्थ ब्लॉक हे अर्थ मंत्रालयाचे मुख्यालय आहे. ते नवीन ठिकाणी स्थलांतरित करणे हे एक ऐतिहासिक पाऊल मानले जात आहे. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, या बदलामुळे केवळ कार्यक्षमता वाढणार नाही तर मंत्रालयाचे कामकाज सुव्यवस्थित होईल..कर्तव्य भवन दिल्लीच्या विविध भागात विखुरलेले मंत्रालये आणि विभाग एकाच ठिकाणी एकत्रित करेल. या इमारतीत गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्रालय (MSME), पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालय, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू विभाग (DoPT) आणि प्रमुख वैज्ञानिक सल्लागार (PSA) यांचे कार्यालय असेल..Visa Free Countries: व्हिसा फ्री प्रवास करायचा आहे? या ५८ देशांमध्ये फिरा एकदम बिनधास्त, मिळवा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर! .असे म्हटले जाते की, यामुळे केवळ कार्यक्षमतेत सुधारणा होणार नाही तर परस्पर समन्वयाद्वारे निर्णय घेण्यास गती मिळेल. प्रशासनाला आधुनिक, कार्यक्षम आणि जबाबदार बनवणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे आणि कर्तव्य भवन हे या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.