३७० रुपयांची बिर्याणी, प्रेतांच्या गुप्तांगांवर विनोद... प्रणित मोरे, हिमांशू आणि डॉ. सेजलवर गुन्हा दाखल; कोणती कलमे लावली?

बिग बॉस १९ चा माजी स्पर्धक आणि स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरे याच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. एका लाईव्ह कॉमेडी शो दरम्यान ३७० रुपयांच्या बिर्याणीबद्दल केलेल्या टिप्पणीनंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी प्रणीतच्या शोमध्ये '३७० की बिर्याणी'चा किस्सा सांगणाऱ्या हिमांशू जांगरा, दुसऱ्या एका व्हिडिओमध्ये आक्षेपार्ह किस्सा सांगणाऱ्या डॉ. सेजल पवार आणि इतर अनेकांविरोधातही एफआयआर दाखल केले आहेत. .प्रणित मोरेने अलीकडेच गुरुग्राममध्ये एक लाईव्ह शो सादर केला. जिथे एका २२ वर्षीय तरुणाने त्याच्या डेटिंगच्या अनुभवाबद्दल सांगितले. महिलांबद्दल अपमानजनक टिप्पणी केली. यामुळे त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणावर टीका झाली. ज्यामुळे त्याला सार्वजनिकरित्या माफी मागावी लागली आणि त्याचे इंस्टाग्राम अकाउंटही डिलीट करावे लागले. अनेक सेलिब्रिटींनी प्रणित मोरेवर आपला संताप व्यक्त केला आहे. एलविश यादव, आयेशा खान, साक्षी शिवदासानी आणि कुशा कपिला यांच्यापासून ते पूनम पांडे आणि दिवंगत अभिनेते इरफान यांच्या पत्नी सुतापा सिकदर यांनी त्याच्यावर टीका केली आहे. .Mamata Banerjee: ममतांच्या 'तृणमूल'चं काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण होणार का? काँग्रेसच्या बैठकीत नेमकं काय ठरलं?.रश्मी देसाई यांनीही प्रणित मोरेचा शो बंद करण्याची मागणी केली आहे. महाराष्ट्र सायबरने भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) विविध कलमांखाली ज्यात कलम ७५(१)(iv), ७५(३), २९४ आणि ३५३(२) यांचा समावेश आहे. आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० च्या कलम ६७ अंतर्गत एफआयआर क्रमांक ३६/२०२६ नोंदवला आहे. हिमांशू आणि डॉ. सेजल पवार यांना समन्स बजावण्यात आले आहे. प्रणित मोरे यांनी नुकताच गुरुग्राममध्ये त्यांचा लाईव्ह क्राउड-वर्क कॉमेडी शो सादर केला. या शोमध्ये हिमांशू जांगरा नावाच्या २२ वर्षीय तरुणाने आपला डेटिंगचा अनुभव सांगितला. .त्याने सांगितले की, सुरुवातीला त्याने त्या मुलीला ३७० रुपयांची बिर्याणी खाऊ घातली होती, पण त्याला त्याचे पैसे परत हवे होते. त्यामुळे, जेव्हा त्या मुलीने हिमांशूला घरी सोडायला सांगितले, तेव्हा त्याने एक आक्षेपार्ह मागणी केली. "मी म्हणालो की, मी ३७० रुपये खर्च केले असल्यामुळे, मी ते नक्कीच परत मिळवीन." त्यानंतर त्या मुलाने सांगितले की, त्याने त्या मुलीला कसे घ्यायला जायचे ठरवले आणि मग तो एका 'अंधाऱ्या पार्कमध्ये' गेला. ती मुलगी सुरुवातीला संकोचली, पण अखेरीस ती तयार झाली आणि अंधार होईपर्यंत थांबायला तिने त्याला सांगितले. .या विनोदामुळे प्रणित मोरे आणि शोमधील संपूर्ण प्रेक्षकवर्ग खळखळून हसला. प्रणितने याला 'पीक गुडगाव कंटेंट' म्हटले आणि त्या मुलाला बक्षीसही दिले. तेव्हापासून प्रणित मोरेवर मोठ्या प्रमाणावर टीका होत आहे. त्यानंतर प्रणित मोरेने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवरील एका पोस्टद्वारे जाहीर माफी मागितली आणि स्पष्ट केले की ते विचार त्याचे नव्हते. मात्र, तो कबूल करतो की त्या कमेंटवर हसण्याऐवजी त्याने योग्य प्रतिसाद द्यायला हवा होता. प्रणितने सांगितले की, जे घडले त्याबद्दल तो मनापासून माफी मागतो आणि भविष्यात यातून धडा घेईल..Housewife Work: गृहिणी नव्हे तर राष्ट्रनिर्माती...! गृहिणींच्या कामाची किंमत महिन्याला ३० हजार रुपये; सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय.स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणीत मोरेच्या शोमधील आणखी एक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. ज्यामध्ये डॉ. सेजल पवार नावाच्या एका महिलेनेही आक्षेपार्ह टिप्पणी केली आहे. वैद्यकीय शिक्षणात वापरल्या जाणाऱ्या मृतदेहांबद्दल आणि शवागारांबद्दल असभ्य आणि अपमानजनक टिप्पणी केल्याचा आरोप सेजलवर आहे. हे कृत्य सार्वजनिक सभ्यतेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे, महाराष्ट्र सायबरने प्रणीत मोरे, हिमांशू जांगरा आणि डॉ. सेजल पवार यांना चौकशी आणि जबाब नोंदवण्यासाठी समन्स बजावले आहे. पोलिसांनी सांगितले की, तपास सुरू असून दोषी आढळलेल्यांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.