जम्मूत भंगार दुकानाला आग; ४ जणांचा मृत्यू, १४ जखमी

श्रीनगर : जम्मू भागात आज सोमवारी (ता.१४) अचानक भंगार दुकानाला आग लागली. या दुर्घटनेत चार लोकांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. तसेच या आगीत १४ जण जखमी झाले आहेत. भंगार दुकानाच्या आत असलेल्या गॅस सिलिंडरचाही स्फोट झालेला आहे. बचाव कार्य सुरु असल्याचे जम्मू (Jammu) विभागाचे अतिरिक्त पोलिस महानिरीक्षक मुकेश सिंग यांनी एएनआय या वृत्तसंस्थेला सांगितले आहे. (Fire Broke Ourt In A Scrap Shop In Jammu, Four People Died)

भंगार दुकानाला आग कशामुळे लागली आहे. याचे कारण स्पष्ट झालेले नाही. अग्निशामक दलाचे पथक घटनास्थळी पोहोचले आहे.