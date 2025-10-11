देश

मृत्यूला ५ दिवस, अजूनही IPS पूरन कुमार यांच्यावर अंत्यसंस्कार नाहीत; शवविच्छेदनावरून वाद

IPS Puran Kumar : हरियाणातील आयपीएस पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येला पाच दिवस होत आले. तरीही अद्याप त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होऊ शकलेले नाहीत. पत्नीने एफआयआरबाबत तक्रार दाखल केली आहे.
Wife Files Complaint as IPS Pooran Kumar’s Cremation Still Pending

Wife Files Complaint as IPS Pooran Kumar’s Cremation Still Pending

Esakal

सूरज यादव
Updated on

हरियाणातील आयपीएस अधिकारी वाय पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येला पाच दिवस झालेत. अद्याप त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार झालेले नाहीत. वाय पूरन कुमार यांच्या कुटुंबियांनी शवविच्छेदनासाठी परवानगी दिलेली नाही. मंगळवारी आयपीएस वाय पूरन कुमार यांनी गोळी झाडून घेत स्वत:ला संपवलं होतं. त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेण्यासाठी डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा आणि आयजी पुष्पेंद्र कुमार पोहोचले होते. कुटुंबाच्या परवानगीनंतरच शवविच्छेदन होईल. शवविच्छेदनाच्या आधी पार्थिव कुटुंबियांना दाखवण्यात येईल.

Loading content, please wait...
Haryana
IPS
murder investigation
police investigation flaws

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com