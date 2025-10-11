मृत्यूला ५ दिवस, अजूनही IPS पूरन कुमार यांच्यावर अंत्यसंस्कार नाहीत; शवविच्छेदनावरून वाद

हरियाणातील आयपीएस अधिकारी वाय पूरन कुमार यांच्या आत्महत्येला पाच दिवस झालेत. अद्याप त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार झालेले नाहीत. वाय पूरन कुमार यांच्या कुटुंबियांनी शवविच्छेदनासाठी परवानगी दिलेली नाही. मंगळवारी आयपीएस वाय पूरन कुमार यांनी गोळी झाडून घेत स्वत:ला संपवलं होतं. त्यांच्या कुटुंबियांची भेट घेण्यासाठी डीजीपी सागर प्रीत हुड्डा आणि आयजी पुष्पेंद्र कुमार पोहोचले होते. कुटुंबाच्या परवानगीनंतरच शवविच्छेदन होईल. शवविच्छेदनाच्या आधी पार्थिव कुटुंबियांना दाखवण्यात येईल..वाय पूरन कुमार यांच्या आयएएस पत्नीने पोलिसांना पत्र लिहून एफआयआरमध्ये अर्धवट माहिती नोंदवल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. एफआयआरमध्ये आरोपींची नावे स्पष्टपणे लिहिलेली नाहीत. या प्रकरणी हरियाणाचे डीजीपी शत्रुजीत सिंह आणि रोहतकचे एसपी नरेंद्र बिजारिया यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाय..नदीवर पूल बांधला पण दोन्ही बाजूंना जोडणारा रस्ताच नाही, ६ कोटी पाण्यात; प्रशासन म्हणते चौकशी करू.पूरन कुमार यांचे मेहुणे आणि आम आदमी पार्टीचे आमदार अमित रतन यांनी म्हटलं की, कुटुंबियांची परवानगी नसतानाही पूरन कुमार यांच्या पार्थिवाचं शवविच्छेदन केलं जात आहे. प्रशासनाने न विचारता पार्थिव हलवलं. आमची फसवणूक केली जात आहे. पाच दिवस होऊनही न्याय मिळत नाहीय..वाय पूरन कुमार यांच्या शवविच्छेदनासाठी डॉक्टरांचं एक पॅनल तयार केलं जाईल. काँग्रेस नेते हरिश रावत यांनी पूरन कुमार यांच्या मृत्यूवर दु:ख व्यक्त केलंय. एका प्रामाणिक आणि कष्टाळू पोलीस अधिकाऱ्याचा मृत्यू धक्कादायक आहे. या प्रकरणी चंडिगढ पोलिसांनी ६ सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम स्थापन करण्याची घोषणा केलीय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.