Nampally Station Road fire

Nampally Station Road fire

ESakal

देश

Fire News: फर्निचर दुकानाला भीषण आग; पाच जणांचा मृत्यू, मृतांमध्ये एकाच कुटुंबातील लोकांचा समावेश

Hyderabad fire news: हैदराबादमधील नामपल्ली स्टेशन रोडवरील फर्निचर दुकानाला भीषण आग लागली. या घटनेत पाच जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Published on

हैदराबादमधील नामपल्ली स्टेशन रोडवरील एका चार मजली फर्निचर दुकानात शनिवारी लागलेल्या भीषण आगीत पाच जणांचा मृत्यू झाला. मृतांमध्ये दोन मुले आणि एका वृद्ध महिलेचा समावेश आहे, ज्यांचे मृतदेह रविवारी तळघरातून सापडले. ही घटना आणखी धक्कादायक आहे कारण मृत हे तळघरात राहणाऱ्या एका चौकीदाराच्या कुटुंबातील सदस्य होते. जे कायदेशीररित्या पार्किंगसाठी एक जागा असल्याचे मानले जाते. आगी आणि धुरात अडकलेल्या या लोकांचा मृत्यू गुदमरून झाला असावा.

Loading content, please wait...
fire
Fire Accident
Fire news
Hyderabad
fire brigade
fire case