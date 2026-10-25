फ्लिपकार्टच्या गोदामातून ९८० सॅमसंग मोबाईल चोरीला; पुरावा मिळू नये म्हणून CCTV चा डीव्हीआरही पळवला...

पंजाबमधील बठिंडा येथे चोरट्यांनी फ्लिपकार्टच्या गोदामाला लक्ष्य करत कोट्यवधी रुपयांच्या मोबाईलवर हात साफ केला आहे. भुच्चो कैंचियां रोडवरील गोदामातून तब्बल ९८० सॅमसंग मोबाईल चोरीला गेले असून, त्यांची किंमत सुमारे ४.५८ कोटी रुपये आहे.या घटनेनंतर पोलिसांनी सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. त्यापैकी दोघांना अटक करण्यात आली असून, उर्वरित आरोपींचा शोध सुरू आहे. गोदामात नेमकं काय घडलं, याचा तपास आता पोलिसांकडून केला जात आहे. कंपनीचे इन्फोर्समेंट ऑफिसर हरजिंदर कुमार यांनी या प्रकरणी तक्रार दिली आहे. .मिळालेल्या माहितीनुसार, गोदामातील कर्मचारी रात्री अडीचच्या सुमारास मालाची डिलिव्हरी घेऊन बाहेर पडले होते. पहाटे पाचच्या आसपास ते पुन्हा गोदामात आले, तेव्हा त्यांना शटरचं कुलूप गायब असल्याचं दिसलं. शटरही वर उचललेल्या अवस्थेत होतं. आत जाऊन पाहणी केली असता मोठ्या संख्येने मोबाईल गायब असल्याचं त्यांच्या लक्षात आलं. त्यानंतर कंपनीकडून पोलिसांना माहिती देण्यात आली. महत्त्वाचं म्हणजे चोरट्यांनी केवळ मोबाईलच पळवले नाहीत, तर गोदामातील सीसीटीव्ही फुटेज साठवणारा डीव्हीआरही सोबत नेला आहे. त्यामुळे घटनेच्या वेळी नेमकं काय घडलं, हे शोधण्यासाठी पोलिसांना अधिक कसरत करावी लागते आहे..Flipkart सुरू करणार फूड डिलिव्हरी! Zomato आणि Swiggy ला टक्कर; ८ हजार कर्मचारी करत आहेत टेस्टिंग....दरम्यान, घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. मोबाईल फॉरेन्सिक लॅबच्या पथकानेही घटनास्थळाची तपासणी करून पुरावे मिळवण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे. या प्रकरणात मानसा जिल्ह्यातील अकांवाली गावचा लवप्रीत सिंह, हरियाणातील हडौली गावचा बलजिंदर सिंह, बरनाला जिल्ह्यातील तपामंडी येथील सुरिंदर सिंह आणि हरियाणातील टोहाना येथील गौतम यांच्यासह आणखी दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..FSSAI Notice: ऑनलाइन शॉपिंग करता? Flipkart, BigBasketला FSSAIची नोटीस! खाद्यपदार्थांबाबत नेमकं काय घडलं?.नथाना पोलिसांनी लवप्रीत सिंह आणि सुरिंदर सिंह यांना अटक केली आहे. सहायक पोलीस उपनिरीक्षक गुरप्रीत सिंह या प्रकरणाचा तपास करत आहेत. अटक केलेल्या आरोपींची चौकशी करून चोरीला गेलेले मोबाईल शोधण्याबरोबरच इतर आरोपींना पकडण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.