Fight Between Two Pilots: विमानात 174 प्रवासी अन् दोन पायलटचे भांडणे, हाणामारी... नंतर थेट हायजॅकचा अलर्ट; इस्राईल सरकारमध्ये खळबळ!

Flydubai Flight Emergency: दुबईहून तेल अवीवकडे निघालेले फ्लायदुबईचे विमान अचानक मार्ग बदलून सौदी अरेबियाकडे वळवण्यात आल्याने बुधवारी मोठी खळबळ उडाली. विमानाकडून आपत्कालीन संकेत देण्यात आल्याने सुरुवातीला विमान हायजॅक झाल्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. मात्र, नंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार, दोन पायलटमध्ये झालेल्या वाद आणि हाणामारीमुळे हा प्रकार घडल्याचे स्पष्ट झाले. या घटनेनंतर तेल अवीवमध्येही सुरक्षा यंत्रणा सतर्क झाली आणि पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी तातडीची बैठक बोलावली..विमानाने दिला आपत्कालीन संकेतमिळालेल्या माहितीनुसार, फ्लायदुबईचे बोईंग 737 मॅक्स विमान दुबईहून तेल अवीवच्या दिशेने रवाना झाले होते. बुधवारी उत्तरेकडील सौदी अरेबियाच्या हवाई हद्दीजवळ पोहोचल्यानंतर विमानाचा मार्ग बदलण्यात आला. विमानाकडून स्क्वाकिंग 7700 हा कोड वापरण्यात आल्याची माहिती समोर आली. हा कोड विमानातील आपत्कालीन परिस्थिती दर्शवतो.दरम्यान, विमानाकडून काही काळ हायजॅकशी संबंधित 7500 कोडही वापरण्यात आल्याचे वृत्त होते. मात्र, या माहितीची अधिकृत पुष्टी झालेली नव्हती. विमान त्यानंतर सौदी अरेबियातील ताबुक शहराच्या दिशेने रवाना झाले. रॉयटर्सशी बोलताना इस्राईल सूत्रांनी विमान लवकरच ताबुकमध्ये उतरण्याची शक्यता व्यक्त केली होती. विमान उतरल्यानंतरच संपूर्ण परिस्थिती स्पष्ट होईल, असेही सांगण्यात आले होते..इस्राईलकडून हायजॅकचा इन्कारया घटनेनंतर इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या कार्यालयाकडून विमान हायजॅक झाल्याचे स्पष्टपणे नाकारण्यात आले. पंतप्रधान कार्यालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, फ्लायदुबईच्या विमानाचा मार्ग बदलून त्याला सौदी अरेबियाकडे पाठवण्यात आले असले तरी हा प्रकार हायजॅकिंग म्हणून पाहिला जात नाही.पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे आधीच तणावाचे वातावरण असताना ही घटना घडल्याने इस्राईलमध्ये सुरक्षा यंत्रणांमध्ये काही काळासाठी मोठी हालचाल झाली..Noida Airport Plots: एअरपोर्टजवळ जमीन घ्यायची आहे ? YEIDAने जाहीर केली स्कीम, चक्क २६५ कोटी किंमतीचे प्लॉट .विमानात 174 प्रवासीमीडिया रिपोर्ट्सनुसार, घटनेच्या वेळी विमानात एकूण 174 प्रवासी होते. त्यामध्ये 27 मुलांचाही समावेश होता. विमानातील दोन पायलटमध्ये झालेल्या वादामुळे परिस्थिती बिघडली आणि त्यातून हायजॅकचा सिग्नल पाठवला गेल्याचे सांगण्यात आले.सिग्नल मिळताच इस्राईलच्या हवाई दलाला सतर्क करण्यात आले. त्याचबरोबर परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी तातडीची बैठकही बोलावण्यात आली..पायलटमध्ये हाणामारी झाल्याचे समोरनंतर समोर आलेल्या माहितीनुसार, विमानातील दोन्ही पायलटमध्ये केवळ वाद झाला नव्हता, तर त्यांच्यात हाणामारीही झाली होती. या गोंधळाच्या परिस्थितीत चुकीचा सिग्नल पाठवला गेल्याचे स्पष्ट झाले.वायनेटच्या वृत्तानुसार, घटनेची माहिती मिळताच पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि संरक्षण मंत्री इस्राईल काट्झ यांनी आपत्कालीन बैठक घेतली. इस्राईलचे पोलीस आयुक्त डॅनी लेवी यांनी अशा कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी इस्राईलची यंत्रणा सज्ज असल्याचे सांगितले.."ज्ञानेश कुमारांना पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, तो चोर अन् डाकू..." ; दिल्लीत इंडिया आघाडीची बैठकीत काय घडलं?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.