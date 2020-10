CBIच्या माजी संचालकांची आत्महत्या; गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला मृतदेह

शिमला - मणिपूर आणि नागालँडचे माजी राज्यपाल आणि सीबीआयचे माजी संचालक अश्वनी कुमार त्यांच्या घरी गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले. शिमल्याचे पोलिस अधीक्षक मोहित चावला यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. अश्वनी यांनी आत्महत्या केल्याचं प्राथमिक तपासात सांगितलं जात आहे. मात्र त्यामागचे कारण अद्याप समजू शकेललं नाही.

हिमाचलमधील सिरमौर इथले असलेले अश्वनी कुमार हे 1973 च्या बॅचचे आयपीएस अधिकारी होते. हिमाचलचे पोलिस महासंचालक, सीबीआयचे प्रमुख यासह अनेक पदं त्यांनी भूषवली. त्यांच्या आत्महत्येच्या घटनेनं एकच खळबळ उडाली आहे.

Former Governor of Manipur and Nagaland, and Ex-CBI Director Ashwani Kumar found hanging at his residence in Shimla: Mohit Chawla, SP Shimla. #HimachalPradesh

— ANI (@ANI) October 7, 2020