कॉलेजियमच्या निर्णयांवरून माजी न्यायमूर्ती आमनेसामने; जस्टीस कौल यांच्या आरोपाला चंद्रचूड यांनी दिलं प्रत्युत्तर, काय म्हणाले?

सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्या आणि कॉलेजियमच्या कामकाजावरून देशातील दोन माजी न्यायमूर्तींमध्ये मतभेद समोर आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. आपल्या आगामी ‘विदाउट फिअर ऑर फेवर’ या पुस्तकात कौल यांनी चंद्रचूड सरकारच्या बाबतीत गरजेपेक्षा अधिक नरम भूमिका घेत असल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांना आता चंद्रचूड यांनी उत्तर दिलं असून, त्यांच्या कार्यकाळात कॉलेजियमचे सर्व निर्णय सर्वसंमतीने घेतले गेल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे..पुस्तकात नेमकं काय?न्यायमूर्ती संजय किशन कौल यांनी आपल्या पुस्तकात कॉलेजियम आणि केंद्र सरकार यांच्यातील संबंधांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांच्या दाव्यानुसार, न्यायमूर्ती चंद्रचूड कॉलेजियममध्ये चर्चा करण्यापूर्वी सरकारची सहमती घेत असत. सरकारच्या भूमिकेबाबत ते अधिक नरम होते, असाही आरोप कौल यांनी केला आहे. एका घटनेचा उल्लेख करताना कौल यांनी अल्पसंख्याक समुदायातील एका पात्र न्यायाधीशाच्या पदोन्नतीचा मुद्दा मांडला आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत सरकारने प्रश्न उपस्थित केले होते. सर्वोच्च न्यायालयात त्या धर्मातील आणखी प्रतिनिधित्वाची गरज आहे का, तसेच धर्मांतरापूर्वी संबंधित कुटुंबाची जात कोणती होती, अशी विचारणा करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे..Mani Kaul Dhrupad Documentary : मणी कौल यांचा 'ध्रुपद' लघुपट: भारतीय शास्त्रीय संगीताचा अमूल्य ठेवा.चंद्रचूड यांनी आरोप फेटाळलेया आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना माजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी कॉलेजियमच्या निर्णयांमध्ये न्यायमूर्ती कौल यांचीही सहमती असल्याचं सांगितलं. पुस्तक वाचल्याशिवाय त्यातील दाव्यांवर सविस्तर भाष्य करता येणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, आपल्या कार्यकाळात कौल यांनी कोणत्याही निर्णयाबाबत असहमती व्यक्त केली नव्हती, असंही चंद्रचूड यांनी नमूद केलं..DY Chandrachud: माजी CJI चंद्रचूड अजूनही सरकारी बंगल्यातच, सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला पत्र, मोठं कारण आलं समोर.काय म्हणाले चंद्रचूड?कॉलेजियमच्या कामकाजात पारदर्शकता असल्याचा दावा करत चंद्रचूड यांनी सांगितलं की, न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांसंबंधी प्रस्ताव आणि शिफारशींची कारणं सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जात होती. सरकारकडे नियुक्त्यांसाठी औपचारिक शिफारशी पाठवताना न्यायमूर्ती कौल यांनी कोणत्याही शिफारशीवर आक्षेप घेतला नव्हता, असंही त्यांनी सांगितलं. कॉलेजियमचे निर्णय अचानक घेतले जात नव्हते. त्याआधी न्यायाधीशांमध्ये अनेकदा औपचारिक आणि अनौपचारिक चर्चा होत असे. या बैठकांचं वातावरण सौहार्दपूर्ण होतं आणि न्यायमूर्ती कौल यांनी कधीही बैठकीतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला नव्हता, असं चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.