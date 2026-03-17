माजी सरन्यायाधीश राज्यसभेतून निवृत्त, ६ वर्षात एकही प्रश्न विचारला नाही, चर्चेत एकदाच सहभाग त्यातही वादग्रस्त विधान

सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचा राज्यसभा सदस्यत्वाचा कार्यकाळ आज संपला. संसदेत एकही प्रश्न न विचारता न्या. गोगोई आज निवृत्त झाले. भाजपने रंजन गोगोई यांना राज्यसभेवर पाठवलं होतं. मात्र गोगोई यांचा कार्यकाळ संपताना त्यांना राज्यसभेवर का पाठवलं असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. सहा वर्षांच्या कार्यकाळात एकही प्रश्न त्यांनी सभागृहात विचारला नाही. तसंच चर्चेतही एकदाच सहभाग घेतला. पण त्यावरूनही वाद निर्माण झाला होता. Ranjan Gogoi Completes Term in Rajya Sabha Performance Under Spotlight.राज्यसभेचे कामकाज सुरु झाल्यानंतर अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन यांनी न्या. गोगोई यांच्या विधीविषयक अनुभव आणि योगदानाची प्रशंसा करीत पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देत निरोपाची औपचारिकता पूर्ण केली. न्या. गोगोई यांची १६ मार्च २०२० मध्ये नामनिर्देशित सदस्य म्हणून राज्यसभेवर नियुक्ती करण्यात आली होती..राज्यसभा निवडणुकीत विरोधकांची गेम, भाजपने पुरेसं संख्याबळ नसतानाही २ जागा जिंकल्या; काँग्रेसला आमदारांचा दगा, काय घडलं?.एकही प्रश्न विचारला नाहीसहा वर्षांच्या कार्यकाळात न्या. गोगोई यांनी सभागृहातील चर्चेत केवळ एकदाच भाग घेतला. त्यांनी संसदेत एकही प्रश्न विचारला नाही किंवा खासगी विधेयक मांडले नाही. ऐन करोना काळात राज्यसभेवर नियुक्ती झाल्यामुळे आपण संसदेच्या कामकाजात जास्त काळ भाग घेऊ शकलो नाही, असे एका मुलाखतीत न्या. गोगोई यांनी म्हटले होते. न्या. गोगोई यांनी राज्यसभेत ५३ टक्के हजेरी लावली..एकदाच चर्चेत भागऑगस्ट २०२३ मध्ये संसदेने मंजूर केलेल्या दिल्ली सेवा विधेयकावरील चर्चेत न्या. गोगोई यांनी भाग घेतला. 'राज्यघटनेच्या मूळ पायावर चर्चा होऊ शकते. हा चर्चेचा विषय असून त्याला कायद्याचा आधार आहे,' असे न्या. गोगोई यांनी त्या विधेयकावरील चर्चेत भाग घेताना म्हटले होते. त्यांच्या या वक्तव्यावरून वाद निर्माण झाला होता.