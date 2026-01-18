देश

तुम्ही सत्तेत तर याल पण...; भाजपवर जहरी टीका करत कपिल सिब्बल यांचा अजितदादा आणि एकनाथ शिंदेंना मोठा संदेश, काय म्हणाले?

Kapil Sibal Statement On BMC Election: राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी भाजपवर टीका करत एकनाथ शिंदेंना संदेश दिला आहे. अजित पवारांचाही त्यांनी उल्लेख केला आहे. यामुळे चर्चांना उधाण आले आहे.
Kapil Sibal
Kapil SibalSakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) दणदणीत विजय मिळवला आहे. बीएमसी निवडणुकीत भाजपने एकूण ८९ जागा जिंकल्या. भाजपचे मित्रपक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फक्त तीन जागा मिळाल्या. काँग्रेसचे माजी नेते आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणावर एक महत्त्वाचे विधान केले आहे.

Devendra Fadnavis
Bjp
Congress
Ajit Pawar
Eknath Shinde
kapil sibal
congress leader

