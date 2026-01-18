तुम्ही सत्तेत तर याल पण...; भाजपवर जहरी टीका करत कपिल सिब्बल यांचा अजितदादा आणि एकनाथ शिंदेंना मोठा संदेश, काय म्हणाले?

महाराष्ट्रातील महानगरपालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) दणदणीत विजय मिळवला आहे. बीएमसी निवडणुकीत भाजपने एकूण ८९ जागा जिंकल्या. भाजपचे मित्रपक्ष आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेने २९ जागा जिंकल्या, तर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना फक्त तीन जागा मिळाल्या. काँग्रेसचे माजी नेते आणि राज्यसभा खासदार कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणावर एक महत्त्वाचे विधान केले आहे. .एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांना लक्ष्य करत ते म्हणाले, "तुम्ही भाजपशी करार करून सत्तेत याल आणि उपमुख्यमंत्रीही व्हाल, पण त्यानंतर तुमचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल." बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) सह महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीचे निकाल काही संकेत देतात. हे महाराष्ट्रासाठी तसेच राष्ट्रीय निवडणुकांसाठी देखील खरे आहे..VIDEO : 'त्या' पत्रावरील स्वाक्षरी माझी नाही! भाजप उमेदवाराचा मोठा खुलासा; नवनीत राणांच्या निलंबन मागणी प्रकरणात ट्विस्ट....ते म्हणाले की, महाराष्ट्रातील महापालिका निवडणुकीत सर्व पक्षांचे नुकसान झाले. फक्त भारतीय जनता पक्षाला फायदा झाला. भाजपची रणनीती अशी आहे की प्रथम पास व्हावे आणि नंतर निर्वासित व्हावे. ज्या राज्यांमध्ये भाजपला वाटते की ते कमकुवत आहेत, त्यांना जास्त मते मिळणार नाहीत आणि ते जिंकू शकणार नाहीत, तेथे ते लहान पक्षांशी युती करतात. नंतर, जेव्हा ते सत्तेत येते तेव्हा ते त्याच पक्षांना बाजूला करते..माजी काँग्रेस नेते कपिल सिब्बल म्हणाले, "महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचेकडे पहा. निकालानंतर त्यांना त्यांच्या नगरसेवकांना हॉटेलमध्ये ठेवावे लागले कारण त्यांना माहित होते की भाजप त्यांना फोडून त्यांना विकत घेईल. अजित पवार यांचेकडे पहा. एका पक्षाशी टिकून राहू न शकलेले अजित पवार महानगरपालिका निवडणुकीत फक्त तीन जागांवर घसरले. या निवडणुकीने अजित यांना फक्त नशीब महागात पडले आणि त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त झाले. भारतीय जनता पक्ष फक्त स्वतःचे हित पाहतो. विरोधकांना इशारा दिला पाहिजे की जर त्यांनी भाजपशी तडजोड केली तर ते सत्तेत येतील, उपमुख्यमंत्रीही होतील, पण त्यांचे भविष्य उद्ध्वस्त होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.