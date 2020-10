अभिनंदन यांना पाकने परत पाठवलं नसतं तर...; बीएस धनोवा यांनी सांगितली भारताची तयारी

नवी दिल्ली : पाकिस्तानचे खासदार अयाज सादिक यांनी भारतीय वायुसेनेचे विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांच्यासंदर्भात एक सनसनाटी दावा केला आहे. ते म्हणालेत की, भारत हल्ला करेल अशा भीतीनेच पाकिस्तानने गडबडीत विंग कमांडर अभिनंदन यांना भारताकडे परत सुपुर्द केलं होतं. पाकिस्तानी खासदारांच्या या वक्तव्यावर भारतीय वायुसेनेच्या माजी चीफ बीएस धनोआ यांची प्रतिक्रिया आली आहे. त्यांनी म्हटलंय की, पाकिस्तानी खासदाराने विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान यांच्याबाबत ज्या गोष्टी बोलल्या आहेत त्या एकदम खऱ्या आहेत. कारण त्यावेळी आमचा पवित्रा एकदम आक्रमक होता आणि आम्ही त्यावेळी हल्ल्याची तयारी करत होतो. अभिनंदन यांना गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पाकिस्तानी सैन्याने ताब्यात घेतलं होतं.

हेही वाचा - पाकिस्तानमध्ये काश्मीरवर सुरु होती Online मीटिंग, हॅकर्सनी दिला 'जय श्रीराम'चा नारा

एएनआय या वृत्तसंस्थेशी बोलताना बीएस धनोआ यांनी सांगितलं की, वायुसेनेने पाकिस्तानच्या फॉर्वर्ड ब्रिगेडवर हल्ल्याची पुर्ण तयारी केली होती. त्याचदरम्यान भारतीय सैन्याचा पवित्रा खुपच आक्रमक होता. त्यांनी म्हटलं की, मी अभिनंदनच्या वडीलांना वचन दिले होते की, आम्ही निश्चितपणे अभिनंदनला परत घेऊन येऊ. पाकिस्तानी खासदारांनी जे म्हटलंय ते खरंय त्यावेळी आमचा पवित्रा एकदम आक्रमक होता आणि त्यांना आमच्या सैन्याच्या ताकदीचा अंदाजही होता. पाकच्या सैन्याची सफाई करायला आम्ही पूर्णपणे तयार होतो.

#WATCH "I told Abhinandan's father we'll definitely get him back...The way he (Pak MP) is saying is because our military posture was offensive... we were in position to wipe out their forward brigades. They know our capability: Former IAF Chief, Air Chief Marshal(Retd.) BS Dhanoa https://t.co/Cmv1eb5lSV pic.twitter.com/KOMEWPplwY

— ANI (@ANI) October 29, 2020