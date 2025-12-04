Sushma Swaraj: सुषमा स्वराज यांचे पती स्वराज कौशल यांचे निधन; ज्येष्ठ वकील, माजी राज्यपाल अन्... 'अशी' होती कारकिर्द

ज्येष्ठ वकील आणि मिझोरमचे माजी राज्यपाल स्वराज कौशल यांचे निधन झाले आहे. माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचे पती आणि भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांचे वडील स्वराज कौशल यांचे गुरुवारी वयाच्या ७३ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी ४ डिसेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. दिल्ली भाजपने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून स्वराज कौशल यांच्या निधनाची माहिती दिली..स्वराज कौशल हे देशातील एक प्रसिद्ध वकील होते. त्यांनी मिझोरमचे राज्यपाल म्हणूनही काम केले होते. दिल्ली भाजपने त्यांच्या ट्विटर हँडलवर एका पोस्टमध्ये स्वराज कौशल यांच्या निधनाची माहित केली. तसेच ४ डिसेंबर रोजी दुपारी ४:३० वाजता लोधी रोड स्मशानभूमीत त्यांचे अंतिम संस्कार केले जातील असेही म्हटले आहे..Rahul Gandhi: ‘जातिनिहाय’बाबत योजना नाही; राहुल गांधी यांची जनगणनेवरून केंद्र सरकारवर जोरदार टीका.स्वराज कौशल यांचा जन्म १२ जुलै १९५२ रोजी झाला. त्यांनी दिल्ली विद्यापीठ आणि पंजाब विद्यापीठातून शिक्षण घेतले. त्यानंतर त्यांनी वकिली सुरू केली. सर्वोच्च न्यायालयातील ज्येष्ठ वकील म्हणून त्यांची ओळख होती. त्यांनी सहा वर्षे राज्यसभेचे खासदार म्हणून काम केले. मिझोरमचे राज्यपाल म्हणूनही काम केले. राज्यपालपद भूषवणारे ते सर्वात तरुण व्यक्ती ठरले. १९७५ मध्ये त्यांनी सुषमा स्वराज यांच्याशी लग्न केले..स्वराज कौशल यांच्या पत्नी सुषमा स्वराज या भाजपच्या प्रमुख नेत्या होत्या. २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारमध्ये त्यांनी परराष्ट्र मंत्री म्हणून काम पाहिले. ऑगस्ट २०१९ मध्ये सुषमा स्वराज यांचे निधन झाले. त्यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदीही काम पाहिले. सध्या स्वराज कौशल आणि सुषमा स्वराज यांच्या कन्या बांसुरी स्वराज या दिल्लीतील भाजप नेत्या आणि खासदार आहेत..Supreme Court : एखाद्या महिलेला न विचारता तिचा फोटो काढणे गुन्हा नाही, पण केव्हा? सुप्रीम कोर्टाने दिला महत्त्वाचा निकाल.दिल्ली भाजपच्या अधिकृत हँडलवरून स्वराज कौशल यांच्या निधनाची माहिती देण्यात आली. पोस्टमध्ये लिहिले आहे की, "खासदार आणि राज्यमंत्री बांसुरी स्वराज यांचे वडील स्वराज कौशल यांचे आज, ४ डिसेंबर २०२५ रोजी निधन झाले. त्यांचे अंतिम संस्कार आज, ४ डिसेंबर २०२५ रोजी दुपारी ४:३० वाजता लोधी रोड स्मशानभूमीत केले जातील.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.