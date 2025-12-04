देश

Sushma Swaraj: सुषमा स्वराज यांचे पती स्वराज कौशल यांचे निधन; ज्येष्ठ वकील, माजी राज्यपाल अन्... 'अशी' होती कारकिर्द

Swaraj Kaushal News: भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांनी त्यांच्या वडिलांच्या निधनाची पुष्टी करताना लिहिले की, "तुमच्या जाण्याने माझ्या हृदयाला खूप वेदना झाल्या आहेत, परंतु माझे हृदय असा विश्वास बाळगून आहे की तुम्ही आता तुमच्या आईशी पुन्हा एकत्र आला आहात."
ज्येष्ठ वकील आणि मिझोरमचे माजी राज्यपाल स्वराज कौशल यांचे निधन झाले आहे. माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांचे पती आणि भाजप खासदार बांसुरी स्वराज यांचे वडील स्वराज कौशल यांचे गुरुवारी वयाच्या ७३ व्या वर्षी निधन झाले. त्यांनी ४ डिसेंबर रोजी अखेरचा श्वास घेतला. दिल्ली भाजपने त्यांच्या अधिकृत ट्विटर हँडलवरून स्वराज कौशल यांच्या निधनाची माहिती दिली.

