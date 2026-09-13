जन्मठेप भोगणाऱ्या माजी खासदाराच्या फोनमध्ये १५० पेक्षा जास्त पॉर्न क्लिप्स, जेलमधून गर्लफ्रेंडला करायचा कॉल

बलात्कार प्रकरणी बंगळुरू मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला माजी खासदार प्रज्वल रेवन्नाच्या हाय सिक्युरीटी सेलमध्ये मोबाईल फोन आणि पेन ड्राइव्ह जप्त केले होते. पोलिसांनी या दोन्हींची फॉरेन्सिक चाचणी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आलीय. मोबाईल फोन आणि पेन ड्राइव्हमध्ये पॉर्न व्हिडीओ सेव्ह होते. तुरुंगातून बाहेरच्या लोकांशी संवाद साधल्याचं रेकॉर्डिंगही आढळून आलंय..एका अधिकाऱ्याने म्हटलं की, फोन कॉल रेकॉर्ड चौकशीतून मध्यस्थांद्वारे रेवन्नाच्या कुटुंबातील सदस्यांशी चर्चा आणि एका मैत्रिणीला थेट कॉल केल्याची माहिती समोर आलीय. फॉरेन्सिक रिपोर्टनुसार मोबाईलमध्ये १४५ पेक्षा जास्त पॉर्न क्लिप होत्या. तर ओटीटी सिरीज आणि चित्रपटही होते. याशिवाय पेन ड्राइव्हमध्ये १०० पेक्षा जास्त अश्लील व्हिडीओ होते..पाठलाग करत गोळीबार, खाली पडल्यावर डोक्यात झाडली गोळी; १६ वर्षे लहान प्रियकराने शालिनीची केली हत्या, स्वत:लाही संपवलं.प्रज्वल रेवन्नाला बलात्कार प्रकरणी दोषी ठरवल्यानंतर बंगळुरूतील मध्यवर्ती कारागृहात ठेवण्यात आलंय. पोलिसांनी ११ ऑगस्टला त्याच्या बराकीची तपासणी केली. तेव्हा फोन, सिम कार्ड, चार्जर आणि एक नोटबूक जप्त केले. त्यात आढळलेल्या डेटाची तपासणी करण्यात आली होती..सेलमध्ये आढळलेल्या नोटबूकमध्ये ७ फोन नंबर होते. यात कुटुंबातील सदस्य आणि एका मैत्रिणीच्या नंबरचा समावेश होता. रेवन्नाने सापडलेला फोन आपला नसल्याचा दावा केलाय. कैदीच त्यांचा वापर करायचे असंही म्हटलंय. अधिकाऱ्यांनी सांगितलं की, नोटबूक त्याची होती हे मान्य केलंय. आता ज्यांना फोन करण्यात आले होते त्यांना नोटीस जारी करण्यात येणार आहे. तर हे साहित्य पोहोचवल्या प्रकरणी ५ जणांना अटक केली आहे. यात तुरुंगातील एका कर्मचाऱ्याचाही समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.