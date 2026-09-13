देश

जन्मठेप भोगणाऱ्या माजी खासदाराच्या फोनमध्ये १५० पेक्षा जास्त पॉर्न क्लिप्स, जेलमधून गर्लफ्रेंडला करायचा कॉल

Prajwal Revanna बंगळुरूच्या मध्यवर्ती कारागृहात बलात्कार प्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या माजी खासदार प्रज्वल रेवन्नाकडे फोन आढळला आहे. त्यात १५० हून अधिक पॉर्न क्लिप्स होत्या अशी माहिती समोर आलीय.
Prajwal Revanna

Prajwal Revanna

सूरज यादव
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बलात्कार प्रकरणी बंगळुरू मध्यवर्ती कारागृहात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेला माजी खासदार प्रज्वल रेवन्नाच्या हाय सिक्युरीटी सेलमध्ये मोबाईल फोन आणि पेन ड्राइव्ह जप्त केले होते. पोलिसांनी या दोन्हींची फॉरेन्सिक चाचणी केली असता धक्कादायक माहिती समोर आलीय. मोबाईल फोन आणि पेन ड्राइव्हमध्ये पॉर्न व्हिडीओ सेव्ह होते. तुरुंगातून बाहेरच्या लोकांशी संवाद साधल्याचं रेकॉर्डिंगही आढळून आलंय.

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