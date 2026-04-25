KCR कुटुंबात राजकीय भूकंप! माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलीकडून नव्या पक्षाची घोषणा; निलंबनानंतर मोठा निर्णय, भावाची चिंता वाढली

तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या कविता यांनी आपल्या नवीन पक्षाची घोषणा केली आहे. त्यांच्या पक्षाचे नाव 'तेलंगणा राष्ट्र सेना' ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी बीआरएसच्या पूर्वीच्या नावाशी, टीआरएस (तेलंगणा राष्ट्र समिती) शी मिळतेजुळते नाव स्वीकारले आहे. हैदराबादच्या बाहेरील एका कार्यक्रमात कविता यांनी आपल्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली..सप्टेंबर २०२५ मध्ये बीआरएसच्या राजवटीत बांधलेल्या कालेश्वरम उपसा सिंचन प्रकल्पावरून आपले वडील आणि बीआरएस अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव यांची प्रतिमा 'डागाळल्याचा' आरोप चुलतभाऊ आणि पक्षाचे नेते टी. हरीश राव आणि नातेवाईक जे. संतोष कुमार यांच्यावर केल्यामुळे कविता यांना बीआरएसमधून निलंबित करण्यात आले होते. तेलंगणा जागृतीच्या माध्यमातून सक्रिय राहिलेल्या कविता यांनी, बीआरएसमधून निलंबन झाल्यापासून सरकार आणि विरोधी पक्ष या दोघांवरही सातत्याने टीका केली आहे..आता त्या स्वतःला एक नवीन राजकीय पर्याय म्हणून सादर करत आहेत. बीआरएसपासून वेगळे झाल्यानंतर, कविता यांनी त्यांच्या 'तेलंगणा जागृती' या सांस्कृतिक संघटनेच्या माध्यमातून सार्वजनिक प्रश्न मांडणे सुरू ठेवले. या काळात, त्यांनी सामाजिक आणि सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांमध्ये स्वतःला गुंतवून घेतले आणि सरकारच्या धोरणांवर सातत्याने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले..के. कविता यांनी बीआरएस सरकारच्या काळातील असंख्य कथित अनियमिततांवर वारंवार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी शासनप्रणालीवर गंभीर आरोप केले आणि पारदर्शकतेच्या अभावावर प्रकाश टाकला. काँग्रेस आणि बीआरएस या दोन्ही पक्षांवर निशाणा साधताना, कविता यांनी केवळ आपल्या पूर्वीच्या पक्षावरच नव्हे, तर सत्ताधारी काँग्रेस पक्षावरही निशाणा साधला. .त्यांनी असा आरोप केला की, दोन्ही पक्ष खऱ्या जनप्रश्नांवरून लक्ष विचलित करत असून केवळ राजकीय वक्तृत्वात गुंतले आहेत. त्यांच्या मते, अलीकडील सभांमध्ये जनहितार्थ मुद्द्यांऐवजी राजकारणाचेच वर्चस्व होते. के. कविता यांनी आरटीसी आंदोलन, पाणीटंचाई आणि वीजपुरवठा खंडित होणे यांसारख्या गंभीर समस्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला. .त्या म्हणाल्या की, या समस्या सोडवण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरले असून, जनतेचे हाल केवळ वाढतच आहेत. कविता यांनी बीआरएसवर महिला आरक्षण विधेयक आणि मतदारसंघ पुनर्रचना यांसारख्या राष्ट्रीय मुद्द्यांवर पुरेसे लक्ष न दिल्याचा आरोपही केला. या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर पक्षाचे मौन प्रश्न निर्माण करते, असे त्या म्हणाल्या.