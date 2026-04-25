देश

KCR कुटुंबात राजकीय भूकंप! माजी मुख्यमंत्र्यांच्या मुलीकडून नव्या पक्षाची घोषणा; निलंबनानंतर मोठा निर्णय, भावाची चिंता वाढली

TRS New Party: कविता यांनी हैदराबादच्या बाहेरील एका कार्यक्रमात आपल्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली. सप्टेंबर २०२५ मध्ये कविता यांना बीआरएसमधून निलंबित करण्यात आले होते.
Vrushal Karmarkar
Updated on

तेलंगणाचे माजी मुख्यमंत्री केसीआर यांची कन्या कविता यांनी आपल्या नवीन पक्षाची घोषणा केली आहे. त्यांच्या पक्षाचे नाव 'तेलंगणा राष्ट्र सेना' ठेवण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे त्यांनी बीआरएसच्या पूर्वीच्या नावाशी, टीआरएस (तेलंगणा राष्ट्र समिती) शी मिळतेजुळते नाव स्वीकारले आहे. हैदराबादच्या बाहेरील एका कार्यक्रमात कविता यांनी आपल्या पक्षाच्या नावाची घोषणा केली.

