फॉर्च्युनरची ट्रॅक्टरला धडक, ५ जणांचा जागीच मृत्यू; कारचा चुराडा, घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य

Fortuner Car Accident : मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर झाशी महामार्गावर फॉर्च्युनर कारचा भीषण अपघात झालाय. ट्रॅक्टरला धडक बसल्यानं कारचा चुराडा झाला असून पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
सूरज यादव
मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर-झाशी महामार्गावर फॉर्च्युनर कारची ट्रॅक्टरला धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात फॉर्च्युनरमधील पाचही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात इतका भीषण होता की अपघातात फॉर्च्युनर कारचा चुराडा झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. सर्व मृतदेह बाहेर काढून ते शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही.

