फॉर्च्युनरची ट्रॅक्टरला धडक, ५ जणांचा जागीच मृत्यू; कारचा चुराडा, घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य

मध्य प्रदेशातील ग्वाल्हेर-झाशी महामार्गावर फॉर्च्युनर कारची ट्रॅक्टरला धडक होऊन भीषण अपघात झाला. या अपघातात फॉर्च्युनरमधील पाचही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. अपघात इतका भीषण होता की अपघातात फॉर्च्युनर कारचा चुराडा झाला आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. सर्व मृतदेह बाहेर काढून ते शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मृतांची ओळख अद्याप पटलेली नाही..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, सकाळी साडे सहा वाजण्याच्या सुमारास फॉर्च्युनर कार भरधाव वेगात ट्रकला धडकली. ट्रॅक्टरमधून वाळूची वाहतूक केली जात होती. ही धडक इतकी भीषण होती की कार ट्रॉलीत घुसली. फॉर्च्युनर कार अर्धी ट्रॉलीच्या खाली होती..पाकिस्तानात गेलेल्या भाविकांच्या तुकडीतून महिला बेपत्ता; थेट धर्मांतर करुन लग्न केल्याचा दावा.अपघातात फॉर्च्युनर कारमधील पाचही जणांचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी हादरवणारं दृश्य दिसत होतं. कारचा चुराडा झाला होता तर मृतदेह कार आणि ट्रॉलीच्या मधे अडकले होते. या अपघाताची माहिती स्थानिकांनी पोलिसांना दिली. कटरच्या सहाय्याने कारचा भाग कापून मृतदेह बाहेर काढण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.