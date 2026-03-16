Trending News : रात्रभर बाईक चालू ठेवली; घरात विषारी धूर..एकाच कुटुंबात ४ व्यक्तींचा गुदमरून मृत्यू, राज्यभर खळबळ, वाचा संपूर्ण प्रकरण

आंध्र प्रदेशातील चित्तूर जिल्ह्यातील पुंगनूर येथे एका कुटुंबाला धक्कादायक दुर्घटनेने घेरले आहे. रात्रभर घरातच बाईक चालू ठेवल्याने विषारी वायूने संपूर्ण घर भरले आणि चार जण झोपेतच गुदमरून मृत्युमुखी पडले. ही घटना इतकी भयानक आहे की संपूर्ण राज्य हादरले आहे..घटनेची सुरुवात एका साध्या बाईक दुरुस्तीपासून झाली. कुटुंबातील एका व्यक्तीने बाईकचा इंजिन दुरुस्त करून घेतला. मेकॅनिकने नवीन भाग बसवले आहेत याची खात्री करण्यासाठी काही वेळ बाईक सतत चालू ठेवण्याचा सल्ला दिला. या सल्ल्यानुसार त्याने बाईक घरातच पार्क करून इंजिन सुरू ठेवले आणि नंतर झोपला. रात्रीची थंडी असल्याने घरातील सर्व दरवाजेखिडक्या घट्ट बंद होत्या. बाईकच्या एक्झॉस्टमधून निघणारा कार्बन मोनोऑक्साइड हा विषारी वायू हळूहळू घरात साठू लागला. घरात हवेचे संचारणच नव्हते, त्यामुळे ऑक्सिजन कमी होत गेला आणि विषारी हवा भरली..कुटुंबातील रामचंद्रय्या (७०), त्यांचा नातू कार्तिक (१५) आणि जुळ्या नात (चरिता आणि चंदना, दोघी ८ वर्षांच्या) हे चार जण एका खोलीत झोपले होते. पालक मात्र दुसऱ्या खोलीत किंवा टेरेसवर झोपले असल्याने त्यांचा जीव वाचला. सकाळी उशिरापर्यंत घराचे दार उघडले नाही म्हणून शेजाऱ्यांना संशय आला. त्यांनी दार वाजवले पण कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी पोलिसांना बोलावले. पोलिसांनी दार तोडून आत प्रवेश केला तेव्हा चारही जण मृतावस्थेत आढळले. हे दृश्य पाहून सर्वजण हबकले..प्राथमिक तपासात हे स्पष्ट झाले कीबाईकच्या धुरामुळे कार्बन मोनोऑक्साइड विषबाधा झाली आणि झोपेतच सर्वांचा मृत्यू झाला. मृतदेह पोस्टमार्टमसाठी पाठवण्यात आले आहेत. पोलिसांनी घटनेचा अधिक तपास सुरू केला आहे. ही घटना सांगते की छोटीशी चूक किंवा मेकॅनिकचा चुकीचा सल्ला किती घातक ठरू शकतो. घरात वाहन चालू ठेवणे किती धोकादायक आहे, हे यातून दिसते. रात्री घर बंद असताना असा वायू हळूहळू जीव घेऊ शकतो. लोकांनी याबाबत जागरूक राहणे गरजेचे आहे. ही दुर्दैवी घटना कुटुंबीयांसाठीच नव्हे तर सर्वांसाठी एक मोठा इशारा आहे.