४ नेत्यांची सेम स्क्रीप्ट! दुसऱ्या पक्षातून भाजपात आले, ६ वर्ष वेटिंगनंतर थेट मुख्यमंत्री

आसामममध्ये सलग दुसऱ्यांदा हिमंत बिस्व सरमा हे मुख्यमंत्री बनले आहेत. मूळचे काँग्रेसचे असलेले हिमंत सरमा यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केल्यानंतर ६ वर्षांत थेट मुख्यमंत्रीपदापर्यंत झेप घेतली. हिमंत सरमा यांच्याप्रमाणे माणिक साहा, सुवेंदू अधिकारी, सम्राट चौधरी हेसुद्धा दुसऱ्या पक्षातून भाजपमध्ये आल्यानंतर मुख्यमंत्री बनले आहेत. काँग्रेस, जदयू, टीएमसी सोडून भाजप प्रवेश केल्यानंतर या नेत्यांची राजकीय कारकिर्द जवळपास सारखीच राहली आहे. Same political path four BJP leaders became chief ministers after party switch.हिमंत बिस्व सरमा, माणिक साहा, सम्राट चौधरी आणि सुवेंदू अधिकारी यांच्यापैकी हिमंत सरमा आधी भाजपमध्ये आले आणि मुख्यमंत्रीही बनले. त्यांच्यानंतर माणिक साहा, सम्राट चौधरी आणि सुवेंदू हे भाजपमध्ये आल्यानंतर मुख्यमंत्री बनले. या चार नेत्यांपैकी हिमंत आणि माणिक साहा यांना राजकीय वारसा नव्हता. तर सम्राट आणि सुवेंदू यांना मात्र घरातच राजकीय पाठबळ होतं..हिमंत सरमा २०१५मध्ये भाजपमध्ये आले. त्याआधी अमित शहांची भेट घेऊन प्रवेश निश्चित केला होता. कामरुप महानगर जिल्ह्यातील जलुकबारी मतदारसंघातून ते सलग सहा वेळा आमदार झालेत. यात सुरुवातीला तीनदा काँग्रेसच्या तिकिटावर विजयी झाले आहेत. तर तरुण गोगोई यांच्या सरकारमध्ये पक्ष सोडेपर्यंत मंत्रिपदी होते. भाजपमध्ये आल्यानंतर २०२६च्या निवडणुकीत भाजपसाठी काम केलं. २०११ मध्ये ५ जागा जिंकणाऱ्या भाजपला थेट ६० जागा जिंकून दिल्या आणि भाजपचं पहिलं सरकार स्थापन झालं. २०२१मध्ये पुन्हा भाजपने ६० जागा जिंकल्या आणि हिमंत शर्मा यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ पडली. २०२६च्या निवडणुकीत हिमंत सरमा यांनी भाजपला ८२ जागा जिंकून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे..बिहारमध्ये आरजेडीकडून आमदार नसतानाही मंत्रिपद मिळालेल्या सम्राट चौधरी यांनी आरजेडीनंतर जदयूत प्रवेश केला होता. २०१५मध्ये त्यांनी ददयूला रामराम केला. तर २०१७मध्ये भाजपात प्रवेश केला. २०१८मध्ये भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष, २०२० मध्ये विधानपरिषद आमदार, गटनेते झाले. २०२३ मध्ये भाजप प्रदेशाध्यक्ष बनले. नितीश कुमार यांच्या सरकारमध्ये २०२४ ला उपमुख्यमंत्रीपदी त्यांची वर्णी लागली. नितीश कुमार यांच्यामुळे त्यांना उपमुख्यमंत्रिपदी समाधान मानावं लागलं. मात्र नितीश कुमार राज्यसभेवर जाताच सम्राट चौधरींचा मार्ग मोकळा झाला. या शर्यतीत इतरही काही नावं होती पण सम्राट चौधरी बिहारमध्ये भाजपचे पहिले मुख्यमंत्री बनले..पश्चिम बंगालमध्ये सुवेंदू अधिकारींचे वडील काँग्रेसचे दिग्गज नेते होते. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारमध्ये शिशिर अधिकारी मंत्रीही होते. सुवेंदू अधिकारी यांचं कुटुंब काँग्रेसनंतर तृणमूल काँग्रेसमध्ये गेलं. ममता बॅनर्जींच्या सरकारमध्ये सुवेंदू अधिकारी हे मंत्री होते. अभिषेक बॅनर्जींमुळे सुवेंदू यांच्या कामात अडथळा येत होता. शेवटी सुवेंदू यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्या प्रवेशासाठी स्वत: अमित शहा मेदिनपूरला गेले होते. डिसेंबर २०२० मध्ये सुवेंदू यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.२०२१ मध्ये ममता बॅनर्जींना नंदीग्राममध्ये हरवलं होतं. भाजपच्या जागाही पश्चिम बंगालमध्ये वाढल्या. त्यानंतर २०२६च्या निवडणुकीत भाजपला एकहाती सत्ता मिळवून देण्यात त्यांची मोठी भूमिका राहिली. ममता बॅनर्जींना त्यांच्या भवानीपूर मतदारसंघात हरवलं आणि नंदीग्राममध्येही ते विजयी झाले. यानंतर सुवेंदू अधिकारी मुख्यमंत्री असतील यावर शिक्कामोर्तब झालं..भाजपमध्ये आल्यानंतर जवळपास ६ वर्षांनी मुख्यमंत्री झालेल्यांमध्ये त्रिपुराच्या माणिक साहा यांचाही समावेश आहे. २०१६ मध्ये भाजप प्रवेश केलेल्या माणिक साहा यांना २०२२ मध्ये विप्लव देव यांच्या जागी मुख्यमंत्री बनवण्यात आलं होतं. २०२३मध्ये पुन्हा मुख्यमंत्रिपदाची माळ त्यांच्या गळ्यात पडली. हिमंत सरमा, सम्राट चौधरी, सुवेंदू अधिकारी, माणिक साहा यांच्याशिवाय इतरही काही नेते आहेत जे दुसऱ्या पक्षातून येऊन मुख्यमंत्री बनले तर काही मुख्यमंत्री असताना भाजपमध्ये आले आणि त्या पदावरच राहिले..कर्नाटकात २००८मध्ये भाजपात आलेल्या बसवराज बोम्मई यांना १३ वर्षांनी २०२१मध्ये मुख्यमंत्री केलं होतं. तर मणिपूरमध्ये काँग्रेस सोडून २०१६ला भाजपमध्ये आलेल्या एन बीरेन सिंह यांना २०१७च्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदी बसवलं होतं. अरुणाचलमध्ये तर जुलै महिन्यात काँग्रेसचे मुख्यमंत्री झाले होते. सप्टेंबरमध्ये पिपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचलमध्ये गेले आणि तिथेही मुख्यमंत्री राहिले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये भाजप प्रवेश केल्यानंतरही मुख्यमंत्री पदावर कायम राहिले होते.