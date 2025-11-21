देश

New Labour Laws: मोदी सरकारची ऐतिहासिक चाल! नवीन कामगार कायदे तात्काळ लागू; आता शोषणाला लगाम बसणार

New Labour Laws News: हे चार कामगार संहिता म्हणजे वेतन संहिता, २०१९, औद्योगिक संबंध संहिता, २०२०, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० आणि व्यावसायिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाच्या परिस्थिती संहिता, २०२०.
आजपासून नवीन कामगार कायदे लागू झाले. कामगार व्यवस्थेतील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल असल्याचे म्हटले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अधिकृतपणे चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. सरकारचा दावा आहे की, हे केवळ कायदेशीर सुधारणा नाही तर भारतातील ४० कोटींहून अधिक कामगारांच्या जीवनात एक ऐतिहासिक क्रांती आहे.

