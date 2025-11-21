New Labour Laws: मोदी सरकारची ऐतिहासिक चाल! नवीन कामगार कायदे तात्काळ लागू; आता शोषणाला लगाम बसणार

आजपासून नवीन कामगार कायदे लागू झाले. कामगार व्यवस्थेतील हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा बदल असल्याचे म्हटले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अधिकृतपणे चार नवीन कामगार संहिता लागू केल्या आहेत. सरकारचा दावा आहे की, हे केवळ कायदेशीर सुधारणा नाही तर भारतातील ४० कोटींहून अधिक कामगारांच्या जीवनात एक ऐतिहासिक क्रांती आहे. .नवीन कामगार संहिता सर्वप्रथम प्रत्येक कामगाराला वेळेवर किमान वेतनाची हमी देतात. आता, विलंब, मनमानी आणि शोषणाची व्याप्ती संपेल. तरुणांना नियुक्ती पत्रे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. जेणेकरून ते काम सुरू करताच त्यांचे हक्क निश्चित होतील. महिलांसाठी समान वेतनाबाबत स्पष्ट नियम लागू केले जातील. ज्यामुळे कामाच्या ठिकाणी लिंग-आधारित भेदभाव रोखला जाईल..EPFO: महत्त्वाची बातमी! कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये वाढ होणार; केंद्र सरकार ईपीएफओमध्ये मोठा बदल करणार.४० कोटी कामगार सामाजिक सुरक्षेखाली असल्याने देशातील कामगारांना पहिल्यांदाच या प्रमाणात संरक्षण दिले जाईल. फिक्स्ड टर्म कर्मचाऱ्यांना फक्त एक वर्षाच्या सेवेनंतर ग्रॅच्युइटीचा अधिकार देण्यात आला आहे. हा बदल लाखो कामगारांसाठी दिलासा आहे जे कंत्राटी पद्धतीने काम करतात आणि त्यांना कायम कर्मचाऱ्यांसारखे संरक्षण मिळत नाही. .४० वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या प्रत्येक कामगारासाठी वार्षिक मोफत आरोग्य तपासणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. सरकार याला कामगारांच्या दीर्घकालीन आरोग्यात गुंतवणूक मानते. आता ओव्हरटाइम कामगारांसाठी दुप्पट वेतन देण्याची तरतूद आहे. ज्यामुळे शोषणाचा धोका कमी होईल. अतिरिक्त प्रयत्नांचे योग्य मूल्यमापन होईल याची खात्री होईल. आता कोणत्याही कंपनी किंवा नियोक्त्यासाठी पगार रोखणे किंवा विलंब करणे सोपे राहणार नाही..आता तुम्हाला सामील होताच नियुक्ती पत्र मिळेल, ज्यामध्ये नोकरीची सुरक्षितता आणि स्पष्ट अटी दोन्ही असतील. लिंगभावानुसार वेतनातील तफावत दूर करा. सर्व पदांवर समान अधिकार. पहिल्यांदाच, देशातील अर्ध्याहून अधिक कर्मचारी इतक्या मोठ्या सुरक्षा कवचात आहेत. आता कंत्राटी कामगारांनाही कायम कर्मचाऱ्यांइतकीच सुरक्षा मिळेल. सरकार स्वतः म्हणत आहे की, कामगारांचे आरोग्य ही देशाची उत्पादकता आहे..Aadhaar Card Rule: आधार कार्डमध्ये सर्वात मोठा बदल! पत्ता आणि जन्मतारीख गायब होणार, फक्त 'या' गोष्टीवरून तुमची ओळख पटणार.आता तुम्हाला अतिरिक्त कामासाठी पूर्ण आणि योग्य मोबदला मिळेल. खाणी, रसायने, बांधकाम यासारख्या उच्च-जोखीम असलेल्या नोकऱ्यांमध्ये असलेल्यांसाठी संपूर्ण संरक्षण. भारताचे कामगार मानक आता जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक आहेत. मोदी सरकारचा दावा आहे की, या सुधारणा केवळ कामगार कायद्यांबद्दल नाहीत तर कामगार न्याय आणि कामगार प्रतिष्ठेच्या नवीन युगाची सुरुवात आहेत. नवीन कामगार संहिता म्हणजे भारताला जागतिक कामगार मानकांच्या बरोबरीने आणण्याचा प्रयत्न आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.