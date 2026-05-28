स्कॉर्पिओला आग लागून एकाच कुटुंबातील चौघांचा अंत, मृतांमध्ये ZP सदस्यासह २ माजी सरपंचाचा समावेश

स्कॉर्पिओ गाडीत अचानक आग लागल्यानंतर आत असलेल्या लोकांना बाहेर पडता आलं नाही. सर्वांचा जिवंत होरपळून मृत्यू झाला. मृतांमध्ये जिल्हा परिषद सदस्यासह दोन माजी सरपचांचा समावेश आहे.
ZP member death car fire Rajasthan

Esakal

सूरज यादव
Updated on

राजस्थानच्या अजमेर जिल्ह्यात गुरुवारी सकाळी भीषण दुर्घटना घडली. स्कॉर्पिओला आग लागून एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला आहे. बोराडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत श्रीरामपुरा गावात पहाटे साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेनंतर खळबळ उडालीय. स्कॉर्पिओ गाडीत अचानक आग लागल्यानंतर आत असलेल्या लोकांना बाहेर पडता आलं नाही. सर्वांचा जिवंत होरपळून मृत्यू झाला.

