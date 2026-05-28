स्कॉर्पिओला आग लागून एकाच कुटुंबातील चौघांचा अंत, मृतांमध्ये ZP सदस्यासह २ माजी सरपंचाचा समावेश

राजस्थानच्या अजमेर जिल्ह्यात गुरुवारी सकाळी भीषण दुर्घटना घडली. स्कॉर्पिओला आग लागून एकाच कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू झाला आहे. बोराडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत श्रीरामपुरा गावात पहाटे साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास घडलेल्या या घटनेनंतर खळबळ उडालीय. स्कॉर्पिओ गाडीत अचानक आग लागल्यानंतर आत असलेल्या लोकांना बाहेर पडता आलं नाही. सर्वांचा जिवंत होरपळून मृत्यू झाला. .पोलीस अधीक्षक हर्षवर्धन अगरवाला यांनी सांगितलं की, स्कॉर्पिओला आग लागून घडलेल्या दुर्घटनेत माजी सरपंच रामसिंह चौधरी, त्यांची आई आणि माजी सरपंच पूसी देवी, पत्नी सुरज्ञान देवी आणि भाची महिमा यांचा मृत्यू झाला. अपघाताच्या या घटनेनंतर परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..रामसिंह यांची आई पूसी देवी यांची प्रकृती बिघडली होती. त्यांच्या छातीत दुखत असल्यानं कुटुंबिय त्यांना रुग्णालयात घेऊन जात होते. यावेळी रस्त्यात अचानक स्कॉर्पिओला आग लागली. पोलिसांनी प्राथमिक तपासानंतर शॉर्ट सर्किट किंवा तांत्रिक बिघाडाची शक्यता व्यक्त केली आहे..अपघातात मृत्यू झालेल्यांमध्ये सुरज्ञान देवी या जिल्हा परिषद सदस्य होत्या. एकाच कुटुंबातील चौघांच्या मृत्यूने गावात शोककळा पसरली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिसांसह प्रशासकीय अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले.पोलिसांनी मृतदेह बाहेर काढून शवविच्छेदनासाठी पाठवले आहेत. वाहनात आग कशामुळे लागली याचा तपास करण्यासाठी फॉरेन्सिक टीमची मदत घेतली जात आहे.