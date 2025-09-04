Viral: एसपींकडून जॉइनिंग लेटर अन् मोठा पगार...; वयाच्या अवघ्या ८ व्या वर्षी मुलीला पोलिसात नोकरी, काय काम करणार?

मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील एका चौथीच्या विद्यार्थिनीला पोलीस विभागात नोकरी मिळाली आहे. मुलगी फक्त ८ वर्षांची आहे. या मुलीच्या वडिलांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते पोलीस विभागात काम करायचे. मुलीने त्यांच्या जागी नोकरीसाठी अर्ज केला. एसपींनीही अवघ्या २५ मिनिटांत मुलीचा अर्ज स्वीकारला. एवढेच नाही तर त्यांनी तिला नोकरीसाठी जॉइनिंग लेटरही दिले..मिळालेल्या माहितीनुसार, महाकाल पोलीस स्टेशनमध्ये तैनात असलेले हेड कॉन्स्टेबल क्रमांक ९८८ देवेंद्र सिंह रघुवंशी यांचे १७ मे २०२५ रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने अचानक निधन झाले. हेड कॉन्स्टेबलच्या मृत्यूनंतर त्यांचे कुटुंब एसपी प्रदीप शर्मा यांना भेटण्यासाठी गेले. त्यांनी हेड कॉन्स्टेबल देवेंद्र सिंह रघुवंशी यांची ८ वर्षांची मुलगी इच्छा रघुवंशी हिला बाल कॉन्स्टेबल बनवण्यासाठी अर्ज केला होता. उज्जैनचे एसपी प्रदीप शर्मा यांनीही अवघ्या २५ मिनिटांत अर्ज स्वीकारला आणि इच्छाला बाल कॉन्स्टेबल बनवले..Modi Manipur Visit : मोदींच्या मणिपूर दौऱ्याआधीच सरकारला मिळालं मोठं यश! राज्याची ‘लाईफलाइन’ झाली सुरू.इच्छा रघुवंशी ही हेड कॉन्स्टेबल दिवंगत देवेंद्र सिंह रघुवंशी यांची एकुलती एक मुलगी आहे असे म्हटले जाते. म्हणूनच तिला ही नियुक्ती देण्यात आली आहे. इच्छा सध्या सेंट मेरी स्कूलमध्ये शिकत आहे. पोलीस कर्मचाऱ्याचा अकाली मृत्यू झाल्यास, कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करण्यासाठी अल्पवयीन मुलांना बालरक्षक बनवले जाते. ही मुले १८ वर्षांपर्यंत अभ्यासासोबतच विभागासाठी लहान-मोठी कामे करतात. त्यांना पोलीस शिस्त आणि विभागाची प्रक्रिया देखील समजते..त्यांचे काम १८ वर्षांचे झाल्यावर लगेच सुरू होते. अल्पवयीन मुलांना बालरक्षक बनवण्यामागील एक मुख्य कारण म्हणजे कुटुंबप्रमुखाच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक मदत देता येते आणि संपूर्ण कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करता येतो. एसपी प्रदीप शर्मा म्हणाले की, बालरक्षकांच्या नियुक्तीची प्रकरणे लवकरात लवकर सोडवणे हे माझे प्राधान्य आहे. इच्छा रघुवंशी यांच्यापूर्वी इतर बालरक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत, आमचे एकमेव उद्दिष्ट म्हणजे कुटुंबातील एखाद्या सदस्याला लवकरात लवकर नोकरी मिळावी आणि त्यांना भेडसावणाऱ्या आर्थिक संकटावर मात करता यावी. .या प्रकरणातही, आम्ही अर्ज केल्यानंतर अवघ्या २५ मिनिटांत इच्छा रघुवंशी यांची बालरक्षक पदावर नियुक्ती केली आणि त्यासाठी तात्काळ आदेश जारी केले. इच्छा सध्या ८ वर्षांची आहे आणि ती चौथीत शिकते, तरीही तिचे नाव पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या यादीत नोंदले गेले आहे. पोलीस नियमांनुसार, ती दहावी उत्तीर्ण झाल्यावर ती कायमस्वरूपी कॉन्स्टेबल बनू शकेल. .भारतात राहणं खर्चिक! रशियन महिला म्हणते, 1BHK फ्लॅटचं भाडं १.२० लाख, किराणा ४० हजार, औषध अन् इतर गोष्टी....\n.इच्छाला मिळणाऱ्या पगाराची माहिती देताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, बाल कॉन्स्टेबलला नवीन कॉन्स्टेबलच्या पगाराच्या निम्मे वेतन मिळते. या नियमानुसार, इच्छाला दरमहा १५,११३ रुपये पगार मिळेल. तसेच, तिला महिन्यातून एकदा पोलीस स्टेशनमध्ये येऊन स्वाक्षरी करावी लागेल आणि या काळात तिच्या शिक्षणाशी संबंधित माहिती देखील घेतली जाईल. १० वर्षांनंतर, जेव्हा इच्छा १८ वर्षांची होईल आणि दहावीची परीक्षा उत्तीर्ण होईल, तेव्हा ती कायमस्वरूपी कॉन्स्टेबल बनू शकेल. या काळात, तिच्या आईला तिच्या वडिलांचे पेन्शन मिळत राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.