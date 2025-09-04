देश

Viral: एसपींकडून जॉइनिंग लेटर अन् मोठा पगार...; वयाच्या अवघ्या ८ व्या वर्षी मुलीला पोलिसात नोकरी, काय काम करणार?

Ujjain Girl Police Job: महाकाल शहरात एक दृश्य पाहण्यात आले. ज्यामुळे सर्वांच्या डोळ्यात पाणी आले. उज्जैनमध्ये चौथीच्या वर्गात शिकणाऱ्या एका विद्यार्थिनीला पोलीस विभागात नोकरी मिळाली आहे.
Ujjain Girl Police Job

Ujjain Girl Police Job

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

मध्य प्रदेशातील उज्जैन येथील एका चौथीच्या विद्यार्थिनीला पोलीस विभागात नोकरी मिळाली आहे. मुलगी फक्त ८ वर्षांची आहे. या मुलीच्या वडिलांचे हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले. ते पोलीस विभागात काम करायचे. मुलीने त्यांच्या जागी नोकरीसाठी अर्ज केला. एसपींनीही अवघ्या २५ मिनिटांत मुलीचा अर्ज स्वीकारला. एवढेच नाही तर त्यांनी तिला नोकरीसाठी जॉइनिंग लेटरही दिले.

