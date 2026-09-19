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iPhoneचा भंडारा! Apple फोनचे मोफत वाटप, २२ सप्टेंबरला आयोजन; कुठे आणि कोण देणार? पाहा VIDEO

Free iPhone आयफोनच्या मोफत वाटपाचे आयोजन करण्यात आल्याचा दावा एका व्यक्तीने केला आहे. त्याचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झाला आहे. यात त्याने आयफोन १७ च्या वरचे मॉडेल वाटप करणार असल्याचं म्हटलंय.
Free iPhone Giveaway on September 22? Viral Video Makes Big Claim

Free iPhone Giveaway on September 22? Viral Video Makes Big Claim

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Apple iPhone 18 Pro सिरीजची विक्री सुरू झाली असून ग्राहकांनी एपल स्टोअरमध्ये रांगा लावल्या आहेत. आयफोनच्या नव्या सिरीजचे दरही जास्त असल्यानं अनेकांचा हिरमोड झालाय. दरम्यान, आता काही लोकांना आयफोन फ्री मिळणार असल्याचा दावा एका व्यक्तीने केलाय. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्याने iPhoneचे लंगर आयोजित करणार असल्याचं म्हटलंय.

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