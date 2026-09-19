iPhoneचा भंडारा! Apple फोनचे मोफत वाटप, २२ सप्टेंबरला आयोजन; कुठे आणि कोण देणार? पाहा VIDEO

Apple iPhone 18 Pro सिरीजची विक्री सुरू झाली असून ग्राहकांनी एपल स्टोअरमध्ये रांगा लावल्या आहेत. आयफोनच्या नव्या सिरीजचे दरही जास्त असल्यानं अनेकांचा हिरमोड झालाय. दरम्यान, आता काही लोकांना आयफोन फ्री मिळणार असल्याचा दावा एका व्यक्तीने केलाय. सोशल मीडियावर त्याचा व्हिडीओ व्हायरल होत असून त्याने iPhoneचे लंगर आयोजित करणार असल्याचं म्हटलंय..आयफोनचे लंगर २२ सप्टेंबरला चंडिगढमध्ये आयोजित केले जाईल. यासाठी निवडक लोकांची यादी काढून त्यांच्या नावांची घोषणा करण्यात येणार आहे. राजा डी किंग नावाच्या व्यक्तीने हा व्हिडीओ शेअर केलाय. व्हायरल व्हिडीओत राजा डी किंगने म्हटलं की, आयफोनचे वाटप जाहीरपणे होईल आणि कार्यक्रमात सर्वांचे स्वागत आहे..बिअर पाजून चौघांनी अत्याचारानंतर संपवलं, मृतदेह तिथंच टाकून पसार; कुत्र्यांनी तोडले लचके, प्रियकरासह तिघांना अटक.राजा डी किंगने याआधी पेट्रोल आणि सोन्याच्या नाण्यांचे वाटप करण्याचं आयोजनही केलं होतं. यात अनेक लोक पोहोचले होते. आता २२ सप्टेंबरला आयफोनचे लंगर आयोजित केले जाणार आहे. आयफोन लंगरचा कार्यक्रम हा सर्वांच्या समोर पार पडणार आहे. कार्यक्रमात येणाऱ्या लोकांसमोरच आयफोन ज्यांना दिला जाईल त्यांचे नाव निवडण्यात येणार आहे. ज्या लोकांचे नाव येईल त्यांना तिथेच आयफोन देणार असल्याचं राजा डी किंगने म्हटलंय..आयफोन १७ आणि त्याच्या वरचे मॉडेल वाटप केले जातील असं राजा डी किंगने म्हटलंय. चंडिगढ, मोहालीतील जे लोक लकी ड्रॉमध्ये निवडले जातील त्यांना आयफोन देण्यात येणार आहे. इतर शहरातील लोकांची नावे असतील त्यांना आयफोनचे डिस्ट्रिब्यूशन २२ सप्टेंबरनंतरही होणार आहे..एकच अटग्रुपमध्ये जे आहेत त्यांनी फक्त एकदा जय मातादी लिहायचंय. लोक हजारवेळा जय मातादी लिहितायत. एकदाही लिहिलं नसेल तर आयफोन मिळणार नाही. सध्या २४ आयफोन मी दिले आहेत. जे भेटतात त्यांना गिफ्ट देतो. गिफ्ट देण्याची मला सवय आहे असंही राजा डी किंगने म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.