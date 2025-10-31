गावकऱ्यांनो या अन् मोफत दारु घेऊन जा...! स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीपूर्वी उमेदवाराची मंदिराच्या लाऊड स्पीकरवरून घोषणा

महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तर प्रदेशातही लवकरच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी सर्वच इच्छूक उमेदवारांनी तयारी सुरु केली आहे. मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी काही उमदेवरांकडून मिठाई तर काहींकडून जेवण दिलं जातं आहे. काहींनी तर चक्क घरोघरी जाऊन जिलेबी वाटली आहे. अशातच एका उमेदवाराने चक्क दारु मोफत देण्याची घोषणा केल्याने आता राजकीय वर्तुळात विविध चर्चांना उधाण आलं आहे. .महत्त्वाचं म्हणजे ही घोषणा मंदिरावरच्या लाऊड स्पीकवरून करण्यात आली आहे. हा संपूर्ण प्रकार उत्तर प्रदेशच्या बिजनौर जिल्ह्यातील आलमपूर गावात घडला आहे. ३१ ऑक्टोबर रोजी छितावर गावात मोफत दारु वाटण्यात येणार आहे. ज्यांना मोफत दारू हवी आहे, त्यांनी सकाळी १० ते ११ या वेळेत हवी तितकी दारु मोफत घेऊन जा, अशी घोषणा मंदिराच्या लाऊड स्पीकरवरून करण्यात आली आहे..Local Body Elections: स्थानिक निवडणुकांची तयारी; काँग्रेसचा सोमवारी मेळाव्याचे आयोजन, हर्षवर्धन सपकाळ राहणार उपस्थित .या घोषणेनंतर काही गावकऱ्यांनी पोलिसांत तक्रार केली असून या पोलिसांनी या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली आहे. याप्रकरणी मंदिराच्या लाऊड स्पीकरवर घोषणा करणाऱ्या पुजाऱ्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे. तसेच त्याच्याकडून लेखी माफीनामा लिहून घेतला आहे. यापुढे अशा घोषणा करायची नाही, अशी तंबीही पोलिसांनी या पुजाऱ्याला दिली आहे..Local Body Elections : दिवाळीनंतर आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता : रवींद्र चव्हाण.ही घोषणा आपण गवातील अन्य एका व्यक्तीच्या सांगण्यावरून केली असल्याचा खुलासा या पुजाऱ्याकडून पोलीस तपासात करण्यात आला आहे. मंदिराला ५० रुपये देणगी दिल्यानंतर दिवसातून तीन वेळा घोषणा दिली जाते, असं त्याने पोलिसांनी सांगितलं आहे. तसेच या प्रकारात आपला कोणताही सहभाग नसल्याचे त्याने म्हटलं आहे. दरम्यान, याप्रकरणानंतर गावकऱ्यांनी संताप व्यक्त केला असून यामुळे आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहे, असं त्यांनी म्हटलं आहे. तसेच ज्यांनी ही घोषणा द्यायला सांगितलं त्यांच्यावर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.