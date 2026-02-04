Free LPG Cylinder Scheme : होळी आणि दिवाळीला मोफत गॅस सिलिंडर ! 'या' राज्यातील रेशनकार्डधारकांसाठी मोठा दिलासा

दिल्ली सरकाने रेशनकार्ड धारकांना दिवाळी आणि होळीला गॅस सिलिंडर मोफत देण्याची घोषणा केली आहे. याचा लाभ पीएनजी कनेक्शन धारकांना देखील मिळणार आहे. उत्तर प्रदेशात योगी सरकार आधीपासून या दोन्ही सणाला सिलिंडर मोफत देत आहे. केंद्र सरकारच्या प्रति सिलिंडर ३०० च्या अनुदानात बदल केल्यानंतर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेतील (पीएम-उज्ज्वला योजना) लाभार्थ्यांना प्रति सिलिंडर ५५३ ची सबसिडी मिळेल. सध्या दिल्लीत एलपीजी सिलिंडरची किंमत प्रति सिलिंडर ८५३ रुपये आहे. .मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता म्हणाल्या की, दिल्ली सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत कुटुंबांना महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि हिताचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रिमंडळाने या योजनेला मंजुरी दिली, जी २०२६ पासून दिल्लीतील सर्व रेशनकार्डधारक कुटुंबांना दरवर्षी दोन एलपीजी सिलिंडरच्या समतुल्य आर्थिक मदत देईल. .ही योजना दिल्ली सरकारच्या लक्ष्यित, पारदर्शक आणि जबाबदार कल्याणकारी धोरणाचा एक भाग आहे. त्यांनी सांगितले की, सिलिंडरसाठी निश्चित रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे कुटुंबप्रमुखाच्या आधार-सीड बँक खात्यात हस्तांतरित केली जाईल. .दिल्लीत भाजप सरकार सत्तेत आल्यापासून लोक या योजनेची वाट पाहत आहेत. आम आदमी पक्ष आणि काँग्रेससह विरोधी पक्षही यावर सरकारवर निशाणा साधत आहेत. सरकारचा दावा आहे की यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल..मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, उज्ज्वलान योजनेचा लाभ नसलेल्या रेशनकार्ड नसलेल्या कुटुंबांना प्रति सिलेंडर ८५३ रुपयांची मदत मिळेल. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी सांगितले की, ही योजना केवळ आर्थिक मदत नाही तर उत्सवाच्या काळात सन्मान आणि दिलासा सुनिश्चित करण्याचे साधन आहे..Ration Card Limit: गरजूंसाठी आनंदाची बातमी! रेशन कार्डसाठी उत्पन्न मर्यादा वाढवली; राज्य सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय.मोफत सिलेंडरसाठी २४२ कोटी रुपयांचा निधीभाजपचे प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा यांनी सांगितले की, दिल्ली सरकार भाजपने निवडणुकीपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण करत आहे. होळी आणि दिवाळीसाठी दिल्लीत मोफत गॅस सिलेंडरसाठी २४२ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे दिल्लीत सणांच्या वेळी मोफत गॅस सिलेंडर मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, आमचे निवडणूक वचन होळी आणि दिवाळीला मोफत गॅस सिलिंडर देण्याचे होते. सरकारने जाहीर केले आहे की, ग्राहकांना त्यांच्या सोयीनुसार कधीही मोफत गॅस सिलिंडर मिळू शकतील यासाठी प्रत्येक रेशनकार्ड धारकाच्या बँक खात्यात ८५३ रुपये जमा केले जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.