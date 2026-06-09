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आनंदाची बातमी! महाविद्यालयातील विद्यार्थीनींना राज्य सरकारकडून मिळणार मोफत दुचाकी, लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव

Free Scooty Scheme for Girl Students in UP : राज्यातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
Free Scooty Scheme for Girl Students in UP :

Free Scooty Scheme for Girl Students in UP :

esakal

Shubham Banubakode
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उत्तर प्रदेश सरकारकडून गुणवंत विद्यार्थिनींना मोफत दुचाकी मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर योगी आदित्यनाथ सरकार काम करत आहे. या योजनेला 'राणी लक्ष्मीबाई योजना' असे नाव देण्यात आले आहे. राज्यातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमुळे महाविद्यालयात ये-जा करताना विद्यार्थिनींना मदत होणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे.

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