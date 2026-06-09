आनंदाची बातमी! महाविद्यालयातील विद्यार्थीनींना राज्य सरकारकडून मिळणार मोफत दुचाकी, लवकरच मुख्यमंत्र्यांकडे प्रस्ताव

उत्तर प्रदेश सरकारकडून गुणवंत विद्यार्थिनींना मोफत दुचाकी मिळणार आहे. या महत्त्वाकांक्षी योजनेवर योगी आदित्यनाथ सरकार काम करत आहे. या योजनेला 'राणी लक्ष्मीबाई योजना' असे नाव देण्यात आले आहे. राज्यातील मुलींना उच्च शिक्षणासाठी प्रोत्साहन देणे आणि त्यांना स्वावलंबी बनवणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेमुळे महाविद्यालयात ये-जा करताना विद्यार्थिनींना मदत होणार असल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. .या योजनेचा लाभ शैक्षणिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या विद्यार्थिनींना मिळणार आहे. दुचाकींचे वाटप पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने केले जाणार असून, पदवीच्या पहिल्या वर्षात मिळालेल्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थिनींची निवड केली जाणार आहे. या गुणांच्या आधारे राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादी तयार करण्यात येईल आणि त्यामध्ये स्थान मिळवणाऱ्या विद्यार्थिनींना शासनाकडून मोफत दुचाकी दिली जाणार आहे..UP: "फॉलोअर्स मोजून नोकरी मिळत नाही"; योगींचा तरुणांना टोला, गुणवंतांवर बक्षीसांचा वर्षाव! १ लाख रुपये, टॅब्लेट अन् मेडल.उत्तर प्रदेशातील विविध विद्यापीठे आणि पदवी महाविद्यालयांमध्ये सध्या सुमारे नऊ लाख विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. एवढ्या मोठ्या संख्येचा विचार करून ही योजना टप्प्याटप्प्याने राबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. उच्च शिक्षण विभागाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार, पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ५० हजार गुणवंत विद्यार्थिनींना मोफत दुचाकी देण्याची तयारी करण्यात आली आहे..Free Scooty: प्रायव्हेट कॉलेजच्या मुलींनाही मिळणार मोफत स्कूटी? योगींच्या 'राणी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजने'चे जाणून घ्या नवे नियम.या योजनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाकडून काम सुरू आहे. लवकरच वरिष्ठ अधिकारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यासमोर या योजनेचे सादरीकरण करणार आहेत. मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर पुढची प्रक्रिया पार पडणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.