हॉस्पिटलमध्ये उपचार घेणाऱ्या मित्राला बाइक राइडची इच्छा, सलाइनसह नेलं फिरायला; VIDEO VIRAL

रुग्णालयात उपचार सुरू असणाऱ्या आणि सलाइन लावलेल्या मित्राला बाइक राइडला नेल्याचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. एखाद्या चित्रपटाच्या कथानकाला लाजवेल असं हे दृश्य आहे. या व्हायरल व्हिडीओवर उलट सुलट प्रतिक्रिया आता येत आहेत. काहींनी मित्रासाठी कायपण असं म्हटलंय. तर काहींनी मित्राच्या तब्येतीसाठी हे धोक्याचं असल्याचं म्हटलंय. ग्वाल्हेरमधला हा व्हिडीओ सध्या तुफान व्हायरल झाला आहे..ग्वाल्हेरच्या नाका चंद्रवदनी परिसरातला हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर चर्चेत आहे. एक तरुण रुग्णलयात दाखल होता. त्याला सलाईन लावण्यात आलं होतं. रुग्णलयात असूनही त्याची बाहेर फिरण्याची इच्छा होती. त्यानं मित्रांना फोन करून बोलावलं आणि बाइकवरून फिरण्याची इच्छा व्यक्त केली. मित्रांनीही त्याची लहानशी इच्छा पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला..सलाइन लावलेल्या स्थितीतच मित्राला रुग्णालयातून बाहेर आणलं आणि बाइकवर बसवलं. तसंच त्याला बाइकवर मधे बसवलं. मागे बसलेल्या मित्राने सलाइनची बाटली हातात धरली. बाइकवरही सलाइन सुरू रहावं यासाठी तो बाटली वरती धरून बसला होता..भारतीयांनो! असा बहिष्कार टाका की अमेरिकेत महागाईचा आगडोंब उसळला पाहिजे; ट्रम्प टॅरिफवर रामदेवबाबांची प्रतिक्रिया.काही वेळ तिघांनी बाइक राइडचा आनंद लुटला. यावेळी रस्त्यावरून जाणाऱ्याने तिघांचा व्हिडीओ शूट केलाय. व्हिडीओमध्ये दिसतं की मधे बसलेल्या तरुणाला सलाइन लावण्यात आलंय. तर मित्राच्या हातात सलाइनची बाटली आहे. तीन मित्रांचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. सुख दु:खात सोबत असणं म्हणजे मैत्री असं म्हणत काहींनी हा व्हिडीओ शेअर केलाय. पण रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या मित्राला असं बाइकवरून फिरवल्यानं प्रकृती आणखी बिघडू शकते. शिवाय वाहतुकीच्या नियमांचंही उल्लंघन केल्याच्या प्रतिक्रिया व्हिडीओवर येत आहेत..