देश

Gulabo-Sitabo: देवरानी-जेठानीचे भांडण अन् १८५७ च्या क्रांतीत देशप्रेमाची ठिणगी! गुलाबो-सिताबो पपेट शोचे काय आहे बच्चन कनेक्शन?

History of Gulabo Sitabo puppet show in Uttar Pradesh: लखनौच्या नवाबी संस्कृतीतील ३५० वर्षांची ‘गुलाबो-सिताबो’ कठपुतळी कला आज नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर; १८५७ च्या स्वातंत्र्यलढ्यात देशप्रेम जागवणाऱ्या या लोककलेला आधुनिक युगात आधार कोण देणार?
Devrani-Jethani Rivalry, Folk Art and Freedom Struggle: The Legacy of Gulabo-Sitabo

Devrani-Jethani Rivalry, Folk Art and Freedom Struggle: The Legacy of Gulabo-Sitabo

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नवाबांचे शहर असलेल्या लखनऊच्या कला आणि संस्कृतीमध्ये 'गुलाबो-सिताबो' (Gulabo Sitabo) या पारंपरिक कठपुतळी (Puppetry) खेळाला अत्यंत मानाचे स्थान आहे. तब्बल ३५० वर्षे जुनी झालेली ही लोककला आज दुर्दैवाने नामशेष होण्याच्या मार्गावर आली आहे.

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