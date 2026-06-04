Gulabo-Sitabo: देवरानी-जेठानीचे भांडण अन् १८५७ च्या क्रांतीत देशप्रेमाची ठिणगी! गुलाबो-सिताबो पपेट शोचे काय आहे बच्चन कनेक्शन?

नवाबांचे शहर असलेल्या लखनऊच्या कला आणि संस्कृतीमध्ये 'गुलाबो-सिताबो' (Gulabo Sitabo) या पारंपरिक कठपुतळी (Puppetry) खेळाला अत्यंत मानाचे स्थान आहे. तब्बल ३५० वर्षे जुनी झालेली ही लोककला आज दुर्दैवाने नामशेष होण्याच्या मार्गावर आली आहे. .गेल्या ४० वर्षांहून अधिक काळ आपल्या बोटांच्या जादूने गुलाबो-सिताबोला जिवंत ठेवणारे ज्येष्ठ कलाकार मोहम्मद नौशाद यांना आता एकच भीती सतावत आहे की, त्यांच्या पिढीनंतर या ऐतिहासिक कलेची काळजी कोण घेणार? डिजिटल युगात या पारंपारिक खेळाची क्रेझ कमी झाल्यामुळे, ही कला जतन करणाऱ्या कलाकारांसमोर आता आजीविकेचे मोठे संकट उभे राहिले आहे..अमिताभ बच्चन आणि 'गुलाबो-सिताबो' सिनेमाची आठवणबॉलिवूडचे महानायक अमिताभ बच्चन आणि आयुष्मान खुराना स्टारर 'गुलाबो सिताबो' या प्रसिद्ध चित्रपटात मोहम्मद नौशाद यांनी आपल्या कठपुतळीचा प्रत्यक्ष खेळ दाखवला होता.त्यावेळची आठवण सांगताना नौशाद भावूक होऊन म्हणतात, "सुरुवातीला मी सिनेमात काम करायला खूप घाबरत होतो आणि मी नकारही दिला होता. पण जेव्हा चित्रपटाच्या टीमने माझी अमिताभ बच्चन यांच्याशी भेट घडवून आणली, तेव्हा बच्चन साहेबांनी मला अत्यंत आदराने आपल्या शेजारी बसवले, माझी विचारपूस केली आणि स्वतः सोबत जेवणही दिले.".सिनेमात या कलेचे कौतुक झाले असले, तरी खऱ्या आयुष्यात या खेळातून फारशी कमाई होत नाही. यामुळेच नौशाद यांनी आपल्या मुलाला या क्षेत्रात न आणता मोटर मेकॅनिक बनवले, जो आज कुटुंबाचा खर्च चालवत आहे. नौशाद स्वतः आजही दर तीन-चार दिवसांनी कुतूहल म्हणून ठिकठिकाणी जाऊन हा खेळ दाखवतात, जेणेकरून ही कला जिवंत राहील..देवरानी-जेठानीचे भांडण आणि १८५७ ची क्रांती'गुलाबो-सिताबो' ही केवळ लाकडाची किंवा कपड्याची खेळणी नाहीत, तर उत्तर प्रदेशच्या लोकसंस्कृतीचा तो एक अविभाज्य भाग आहेत. मूळतः हे दोन फिरत्या जमातींच्या कुटुंबातील महिलांचे काल्पनिक पात्र आहेत. या पात्रांच्या माध्यमातून पूर्वीच्या काळी सास-बूनं, नणंद-भावजय किंवा देवरानी-जेठानी यांच्यातील घरगुती भांडणांचे किस्से विनोदी पद्धतीने सांगून लोकांचे मनोरंजन केले जायचे..या कलेचा इतिहास अवधच्या नवाबांच्या काळापासून आहे. नवाब वाजिद अली शाह यांच्या राजवटीत अधिकृतपणे या 'पपेट शो'ची (Puppet Show) सुरुवात झाली होती. पुढे जाऊन १८५७ च्या पहिल्या स्वातंत्र्यसंग्रामात या कठपुतळ्यांचा वापर चक्क लोकांमध्ये देशप्रेम आणि ब्रिटिशांविरुद्ध क्रांतीची ठिणगी गोळा करण्यासाठी केला जाऊ लागला, हा इतिहास थक्क करणारा आहे..प्रतापगढमध्ये झाला जन्म आणि दरवर्षी होतो 'श्रृंगार'गुलाबो-सिताबो या पात्रांची निर्मिती उत्तर प्रदेशातील प्रतापगढ (Pratapgarh) येथील एका कायस्थ कुटुंबाने केली होती. योगायोगाने याच प्रतापगढमध्ये अमिताभ बच्चन यांचे पूर्वज राहत होते. प्रतापगढच्या नरहरपूर गावातील रहिवासी राम निरंजन लाल श्रीवास्तव हे प्रयागराज (तेव्हाचे अलाहाबाद) येथील कृषी संस्थेत कार्यरत असताना त्यांनी ही कठपुतळी कला आत्मसात केली आणि गुलाबो-सिताबोला जन्म दिला..३५० वर्षांच्या झालेल्या या दोन्ही कठपुतळ्यांची चमक कायम राखण्यासाठी नौशाद दरवर्षी त्यांचा रीतसर 'श्रृंगार' (मेकअप) करतात. त्यांचे कपडे वेळोवेळी धुऊन त्यांना नवीन नवरीसारखे सजवले जाते. या बाहुल्या लाकूड आणि कापडाच्या असल्याने त्यांना सीलन (दमटपणा) आणि पाण्यापासून अत्यंत जपून एका कपड्यात गुंडाळून सुरक्षित बॅगेत ठेवावे लागते.लखनऊच्या संस्कृतीचा कणा असलेल्या या 'गुलाबो-सिताबो' कलेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर काही सांस्कृतिक संस्थांनी डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सची मदत घेण्यास सुरुवात केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.