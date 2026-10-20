MBBSनंतर IPS झाले, पुढे एक वर्षात IAS बनले; आता राज्यातून केंद्रात मोठी जबाबदारी, २ अधिकाऱ्यांची बदली

बिहारमध्ये असलेल्या दोन वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना केंद्र सरकारने दिल्लीत मोठी जबाबदारी दिलीय. दोघांचीही पाच वर्षांसाठी दिल्लीत नियुक्ती करण्यात आलीय. आयएएस डॉक्टर त्यागराजन एस एम आणि राहुल कुमार अशी अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. दोघेही २०११ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. डॉक्टर त्यागराजन यांची सहकार मंत्रालयात तर राहुल कुमार यांची अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयात संचालकपदी वर्णी लागली आहे. .डॉक्टर त्यागराजन एस. एम यांनी कोइंबतूर मेडिकल कॉलेजमध्यून एमबीबीएस शिक्षण घेतलं आहे. त्यांनंतर वैद्यकीय क्षेत्रातून नागरी सेवेत जाण्याचा निर्णय घेतला. २०१०मध्ये ते आयपीएस बनले. त्यानंतर ओडिशात सहाय्यक पोलीस अधीक्षक म्हणून काम केलं. पुढच्याच वर्षी २०११मध्ये पुन्हा युपीएससी देत ते आयएएस बनले आणि बिहार कॅडर मिळाले..Tukaram Mundhe : 'मी माझ्या मुलांना कधीच IAS अधिकारी होऊ देणार नाही!' तुकाराम मुंढे रोखठोक बोलले, पण नेमकं कारण काय?.त्यागराजन यांनी बिहारमध्ये गया, नालंदा, दरभंगा इथं जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं. पटना जिल्ह्याची जबाबदारीही त्यांनी सांभाळली. याशिवाय त्यांना आरोग्य सेवा, सरकारी योजना आणि शहरी विकासाशी संबंधित कामाचाही अनुभव आहे..आयएएस राहुल कुमार हेही २०११ बॅचचे अधिकारी आहेत. त्यांनी बिहारमधील गोपालगंज, बेगूसराय आणि पूर्णिया येथे जिल्हाधिकारी म्हणून काम केलं आहे. त्यानंतर ग्रामीण विकास, वित्त, कला-संस्कृती आणि ऊर्जा विभागात त्यांनी जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. राहुल कुमार यांनी IGNOUमधून अर्थशास्त्रात पदवी आणि हिंदीमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेतलं आहे..मे २०२२ ते जानेवारी २०२४ या काळात त्यांनी बिहार ग्रामीण आजीविका प्रकल्पाचे CEO म्हणून काम केलं. त्यानंतर कला, संस्कृती आणि युवा विभाग तसेच वित्त विभागातही त्यांनी जबाबदारी सांभाळली. ऊर्जा क्षेत्रातही त्यांचा अनुभव आहे. जून २०२५ ते ऑक्टोबर २०२६ या काळात त्यांनी उत्तर बिहार आणि दक्षिण बिहार वीज वितरण कंपन्यांचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून काम केलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.