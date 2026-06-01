Baiga Saree : मध्य भारताच्या जंगलातील 'लुगरा' आता फॅशन विश्वात! बैगा आदिवासी महिलांच्या पारंपरिक साडीचा रंजक इतिहास

भारतातील आदिवासी संस्कृती आणि तिथली कला ही नेहमीच समृद्ध आणि निसर्गाच्या जवळ जाणारी राहिली आहे. याच संस्कृतीचे एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मध्य भारतातील विशेष बैगा (Baiga) जनजातीमधील महिलांद्वारे परिधान केली जाणारी पारंपरिक सूती हथकरघा साडी! ही साडी आपल्या साधेपणासाठी, नैसर्गिक रंगांसाठी आणि विणकामाच्या अत्यंत अनोख्या शैलीसाठी ओळखली जाते. आजच्या आधुनिक फॅशनच्या युगातही या साडीची क्रेझ वाढू लागली असून, ही वस्त्रकला थेट या समुदायाची समृद्ध आदिवासी परंपरा आणि संस्कृती जगासमोर आणत आहे..पारंपरिक नाम 'लुगरा' आणि आधुनिक रूपबैगा महिला पारंपरिकपणे गुलाबी आणि पांढऱ्या रंगाची एक लांब सूती (कॉटन) पट्टी परिधान करतात, ज्याला स्थानिक भाषेत 'लुगरा' (Lugra) म्हटले जाते. प्राचीन काळापासून चालत आलेली ही हथकरघा (Handloom) शैली आताच्या आधुनिक काळात 'बैगा साडी' (Baiga Saree) म्हणून देशभरात कमालीची लोकप्रिय होत आहे. हस्तकलेचे कौतुक करणाऱ्या खवय्यांमध्ये आणि कपड्यांच्या शौकिनांमध्ये या साडीला मोठी मागणी आहे..नैसर्गिक रंग आणि पारंपरिक डिझाईनची जादूबैगा साड्यांची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे या पूर्णपणे हाताने बुणल्या (विणल्या) जातात. यामध्ये कोणत्याही रासायनिक रंगांचा वापर न करता प्रामुख्याने नैसर्गिक किंवा अगदी हलक्या रंगांचा वापर केला जातो. यामध्ये पांढरा, मटमैला (Off-white) आणि लाल रंगाचा सर्वाधिक समावेश असतो. या साडीच्या कडेला (बॉर्डरवर) अत्यंत सुंदर आणि पारंपरिक आदिवासी नक्षीकाम केलेले असते, जे या साडीचे सौंदर्य अधिक खुलवते..साडी नेसण्याची अद्भूत आणि वेगळी पद्धतसामान्य साड्यांच्या तुलनेत बैगा साडी किंवा 'लुगरा' नेसण्याची पद्धत पूर्णपणे वेगळी आणि वैशिष्ट्यपूर्ण असते. ही साडी कंबरेच्या चारही बाजूंनी घट्ट बांधली जाते, छातीवर लपेटली जाते आणि तिचा पदर खांद्यावर दाबून (पिन करून) घेतला जातो. ही साडी अशा पद्धतीने नेसली जाते की, ती खालच्या बाजूने घुटण्यांच्या (गुडघ्यांच्या) वर एका छोट्या स्कर्टसारखी दिसते. जंगलात आणि पहाडी भागात काम करताना सोयीचे व्हावे, या रणनीतीने या नेसण्याच्या पद्धतीचा विकास झाला आहे..निसर्गप्रेम आणि सांस्कृतिक महत्त्वबैगा जनजाती प्रामुख्याने मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि झारखंडच्या घनदाट जंगलांमध्ये आणि पहाडी भागांमध्ये निवास करते. ही साडी केवळ एक पेहराव नसून, ती बैगा जमातीचे निसर्गावरील अथांग प्रेम, त्यांची कला आणि पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली विणकाम कला यांचे जिवंत प्रतीक मानली जाते.आज देखील सेंद्रिय (Organic) आणि हँडloom उत्पादनांच्या वाढत्या मागणीमुळे या पारंपरिक बैगा साडीला आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये (Exhibitions) विशेष स्थान मिळत असून, यामुळे आदिवासी कारागिरांना रोजगाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होत आहेत..