Eggs Cause Cancer: अंडी खाल्ल्याने कर्करोग होतो का? FSSAI ने उघड केली वस्तुस्थिती, महत्त्वाची माहिती समोर

देशात विकली जाणारी अंडी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यांच्या सेवनामुळे कर्करोगाचा धोका नाही. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) सोशल मीडियावर अंड्यांबाबत पसरणाऱ्या अफवा आणि दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. असे स्पष्ट केले आहे की, असे अहवाल वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित नाहीत आणि ते लोकांमध्ये अनावश्यक भीती पसरवत आहेत..FSSAI नुसार, अलिकडच्या मीडिया रिपोर्ट्स आणि सोशल मीडिया पोस्टमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की अंड्यांमध्ये नायट्रोफुरन नावाचे प्रतिबंधित रसायन आढळले आहे. ज्याचा संबंध कर्करोगाशी जोडला जात आहे. नायट्रोफुरन आणि संबंधित रसायनांचा वापर कुक्कुटपालन आणि अंडी उत्पादनात सक्त मनाई आहे. अन्न सुरक्षा कायद्याअंतर्गत कोणत्याही स्तरावर त्याचा वापर करण्यास परवानगी नाही..Night Milk Benefits: हिवाळ्यातील आरोग्याचं गुपित! हिवाळ्यात रात्री दूधात साखरे ऐवजी गुळ मिसळून प्यायल्याने दूर होतात 'या' 4 समस्या .चाचणी दरम्यान स्थापित केलेली मर्यादा केवळ प्रयोगशाळेतील चाचणी आणि देखरेखीसाठी आहे, असेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. याचा अर्थ असा नाही की रसायन वापरले जाऊ शकते किंवा त्याचे प्रमाण आरोग्यासाठी धोकादायक आहे. FSSAI च्या मते, इतक्या कमी प्रमाणात अंडी खाल्ल्याने मानवी आरोग्यावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होत नाही. .आरोग्याच्या बाबतीत, FSSAI ने स्पष्टपणे म्हटले आहे की, राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोणत्याही वैज्ञानिक अभ्यासातून असे सिद्ध झालेले नाही की अंडी खाल्ल्याने कर्करोग होतो. राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय आरोग्य संघटनांनी मध्यम प्रमाणात अंडी खाल्ल्याने कर्करोगाचा धोका वाढतो हे सांगितलेले नाही. विशिष्ट ब्रँड किंवा बॅचशी संबंधित घटनांच्या अहवालांबद्दल, FSSAI ने म्हटले आहे की अशा घटना कधीकधी खाद्य, पर्यावरणीय किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे घडू शकतात. .हिवाळ्यात स्ट्रोकचा धोका वाढतोय; वेळेवर उपचारच जीव वाचवू शकतात, तज्ज्ञांचा इशारा.याचा अर्थ असा नाही की, अंड्यांचा संपूर्ण पुरवठा असुरक्षित आहे. संपूर्ण अंडी उद्योगावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे आणि एक किंवा दोन घटनांच्या आधारे अंड्यांना धोकादायक म्हणून लेबल करणे हे वैज्ञानिक आणि तार्किकदृष्ट्या चुकीचे आहे. सोशल मीडियावर पसरणाऱ्या असत्यापित बातम्या आणि अफवांवर विश्वास ठेवू नका असे आवाहन FSSAI ने जनतेला केले आहे. केवळ अधिकृत विधाने, वैज्ञानिक अहवाल आणि सरकारी सूचनाच अचूक मानल्या पाहिजेत. अंडी प्रथिने आणि पोषक तत्वांनी समृद्ध असतात आणि संतुलित आहारात महत्त्वाची भूमिका बजावतात, असा पुनरुच्चार प्राधिकरणाने केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.