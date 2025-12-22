देश

Eggs Cause Cancer: अंडी खाल्ल्याने कर्करोग होतो का? FSSAI ने उघड केली वस्तुस्थिती, महत्त्वाची माहिती समोर

FSSAI Clarification On Eggs: भारतात विकली जाणारी अंडी पूर्णपणे सुरक्षित असल्याचे एफएसएसएआयकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच कर्करोगाचे दावे फेटाळले आहेत.
देशात विकली जाणारी अंडी पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. त्यांच्या सेवनामुळे कर्करोगाचा धोका नाही. भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) सोशल मीडियावर अंड्यांबाबत पसरणाऱ्या अफवा आणि दावे स्पष्टपणे फेटाळून लावले आहेत. असे स्पष्ट केले आहे की, असे अहवाल वैज्ञानिक पुराव्यांवर आधारित नाहीत आणि ते लोकांमध्ये अनावश्यक भीती पसरवत आहेत.

