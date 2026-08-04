देश

Dabur Products Ban : 'डाबर'च्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या FSSAI मोठी कारवाई, थेट विक्रीवर घातली बंदीच; १०० टक्के शुद्ध दाव्यावर घेतला आक्षेप

Dabur Food Products : '100% शुद्ध' असा दावा करणाऱ्या डाबर इंडियाच्या अनेक खाद्यपदार्थांवर FSSAIने आक्षेप घेतला आहे. दिशाभूल करणाऱ्या दाव्यांमुळे या उत्पादनांच्या विक्रीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
Dabur Products Ban fssai action

Dabur Products Ban fssai action

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

FSSAI Action Dabur : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) डाबर इंडिया लिमिटेडविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. दिशाभूल करणारे '100 टक्के' दावे करणाऱ्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. '100 टक्के नैसर्गिक', '100 टक्के शुद्ध', '100 टक्के शुद्धतेची हमी', '100 टक्के सेंद्रिय' आणि '100 टक्के कोवळ्या नारळाचे पाणी' असे दावे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे असल्याचे एफएसएसएआयने म्हटले आहे.

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