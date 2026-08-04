Dabur Products Ban : 'डाबर'च्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या FSSAI मोठी कारवाई, थेट विक्रीवर घातली बंदीच; १०० टक्के शुद्ध दाव्यावर घेतला आक्षेप

FSSAI Action Dabur : भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (एफएसएसएआय) डाबर इंडिया लिमिटेडविरोधात मोठी कारवाई केली आहे. दिशाभूल करणारे '100 टक्के' दावे करणाऱ्या अनेक खाद्यपदार्थांच्या विक्रीवर तात्काळ बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. '100 टक्के नैसर्गिक', '100 टक्के शुद्ध', '100 टक्के शुद्धतेची हमी', '100 टक्के सेंद्रिय' आणि '100 टक्के कोवळ्या नारळाचे पाणी' असे दावे ग्राहकांची दिशाभूल करणारे असल्याचे एफएसएसएआयने म्हटले आहे..एफएसएसएआयने सोशल मीडियावर यासंदर्भातील आदेश जाहीर केला. या कारवाईत मध, सफरचंदाचा सिरका, व्हर्जिन नारळ तेल, तीळ तेल, गायीचे तूप, नारळ पाणी, नारळाचे दूध आणि इतर खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे.कोणते आक्षेप नोंदवले?डाबरच्या संकेतस्थळावरील अनेक उत्पादनांवर '100 टक्के' दावे आढळून आले. हे दावे अन्न सुरक्षा आणि मानके (जाहिरात व दावे) नियम, 2018 चे उल्लंघन करणारे असल्याचे एफएसएसएआयने म्हटले आहे. हे दावे अस्पष्ट आहेत. त्यांची पडताळणीही करता येत नाही. त्यामुळे ग्राहकांची दिशाभूल होण्याची शक्यता असल्याचे नियामकाने स्पष्ट केले..तपासणीत डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक सफरचंदाचा सिरका आणि डाबर ऑर्गेनिक मध या उत्पादनांवर वैध सेंद्रिय मान्यता नसतानाही 'जैविक भारत' लोगो वापरल्याचे आढळले. डाबर होममेड नारळाच्या दुधावर '100 टक्के शुद्धता' असा दावा करण्यात आला होता. मात्र मिश्र अन्नपदार्थांसाठी असा दावा करण्यास नियमांनुसार परवानगी नाही..आधी नोटीस, तरीही सुधारणा नाहीएफएसएसएआयने यापूर्वीही डाबरला नोटीस बजावली होती. दिशाभूल करणारे दावे थांबवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र कंपनीकडून समाधानकारक सुधारणा झाली नसल्याचे नियामकाने म्हटले आहे. त्यामुळे नोटिशीत नमूद केलेल्या उत्पादनांची विक्री तात्काळ थांबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. '100 टक्के' असा दावा असलेल्या इतर उत्पादनांनाही हे आदेश लागू आहेत. तसेच 15 दिवसांत केलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Liquor Ban: मद्यप्रेमींसाठी मोठी बातमी! ओल्ड मॉन्क, आरसीसह 'या' दारू ब्रँड्सच्या विक्रीवर बंदी; FSSAI ने का उचललं हे पाऊल?.डाबरची प्रतिक्रिया"आम्हाला एफएसएसएआयची नोटीस मिळाली आहे. नोटिशीत नमूद केलेल्या आमच्या संकेतस्थळावरील मजकुराची पडताळणी सुरू आहे," असे डाबर इंडियाने निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून एफएसएसएआयने दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि लेबलिंगविरोधात मोहीम सुरू केली आहे. अशा दावे करणाऱ्या अन्न व्यवसायिकांवर आणि संबंधित ई-कॉमर्स संकेतस्थळांवरही कारवाई केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.