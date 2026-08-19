FSSAI च्या कारवाईचा दणका! Dabur नंतर Zandu सह ५ कंपन्यांवर कडक कारवाई; कारण काय?

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने अन्न आणि पेयांवरील "१००%" दाव्यांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. कंपन्या अनेकदा त्यांच्या उत्पादनांच्या पॅकेज, लेबल, जाहिराती आणि प्रचारात्मक साहित्यावर "१००% शुद्ध" आणि "१००% नैसर्गिक" असे दावे करतात. FSSAI च्या मते, असे दावे अनेकदा ग्राहकांची दिशाभूल करू शकतात आणि त्यांची पडताळणी करणे कठीण असते..एफएसएसएआयच्या कारवाईनंतर, पाच कंपन्यांनी त्यांच्या उत्पादनांमधून आणि जाहिरातींमधून असे सर्व दावे १००% काढून टाकले आहेत. यामध्ये बॉन बिस्किट्स, झंडू हनी, अॅमवे इंडिया आणि जुझा फूड्स यांचा समावेश आहे. एफएसएसएआय अन्न कंपन्यांच्या जाहिराती आणि पॅकेजिंगवर सतत देखरेख ठेवत असते. अन्न आणि पेयांविषयीचे दावे स्पष्ट, अचूक आणि पडताळण्यायोग्य असले पाहिजेत, असे या प्राधिकरणाचे म्हणणे आहे..Zepto Delivery Charges: ग्राहकांना धक्का! 149 चा गेम ओव्हर; Free Delivery साठी आता मोठी ऑर्डर करावी लागणार.एखाद्या उत्पादनावर "१००% शुद्ध" किंवा "१००% नैसर्गिक" असे लेबल लावल्याने ते उत्पादन भेसळमुक्त किंवा पूर्णपणे नैसर्गिक आहे असा ग्राहकांचा गैरसमज होऊ शकतो. प्रत्येक उत्पादनासाठी असे दावे वैज्ञानिकदृष्ट्या किंवा स्थापित मानकांच्या आधारे सिद्ध करणे कठीण आहे. याच कारणास्तव FSSAI ने कंपन्यांना असे दावे वापरणे थांबवण्यास सांगितले आहे. नियमांनुसार, जाहिरात आणि पॅकेजिंगमध्ये अशी भाषा वापरली जाऊ नये, जी ग्राहकांना खोटी किंवा अतिरंजित माहिती देते..Tukaram Mundhe Transfer : अभिनेत्यांना नोटीस बजावताच तुकाराम मुंढेंच्या बदलीची चर्चा? २१ वर्षांत २५ बदल्या; FDAमधील धडक कारवाईने पुन्हा चर्चेत.एफएसएसएआयने डाबरला काही विशिष्ट खाद्यपदार्थांची विक्री थांबवण्याचे निर्देश दिले. या उत्पादनांमध्ये मध, ॲपल सायडर व्हिनेगर, व्हर्जिन कोकोनट ऑइल, तिळाचे तेल, गाईचे तूप, नारळाचे पाणी आणि नारळाचे दूध यांचा समावेश होता. यापैकी काही उत्पादनांवर '१००% नैसर्गिक', '१००% शुद्ध', '१००% शुद्धतेची हमी', '१००% सेंद्रिय' आणि '१००% कोवळ्या नारळाचे पाणी' असे दावे केले जात होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.