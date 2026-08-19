देश

FSSAI च्या कारवाईचा दणका! Dabur नंतर Zandu सह ५ कंपन्यांवर कडक कारवाई; कारण काय?

FSSAI Tightens Rules on Food Labels and Ads: अन्न व औषध प्रशासनाने खाद्यपदार्थांवर "१००%" असल्याचा दावा करणाऱ्या कंपन्यांवर कारवाई सुरू केली आहे. अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या जाहिरातींमधून असे दावे काढून टाकले आहेत.
FSSAI Crackdown Intensifies 5 Food Companies Remove ‘100%’ Claims From Products

FSSAI Crackdown Intensifies 5 Food Companies Remove ‘100%’ Claims From Products

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने अन्न आणि पेयांवरील "१००%" दाव्यांवर कडक कारवाई सुरू केली आहे. कंपन्या अनेकदा त्यांच्या उत्पादनांच्या पॅकेज, लेबल, जाहिराती आणि प्रचारात्मक साहित्यावर "१००% शुद्ध" आणि "१००% नैसर्गिक" असे दावे करतात. FSSAI च्या मते, असे दावे अनेकदा ग्राहकांची दिशाभूल करू शकतात आणि त्यांची पडताळणी करणे कठीण असते.

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