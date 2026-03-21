Premium Petrol: युद्धाच्या छायेत इंधनदर भडकले; प्रीमियम पेट्रोल आणि डिझेल महाग, ‘एलपीजी’बाबत चिंता वाढली

नवी दिल्ली: पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावामुळे आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेमुळे देशांतर्गत इंधनदरांवर त्याचे परिणाम दिसू लागले आहेत. तेल कंपन्यांनी उच्च कार्यक्षमतेच्या (प्रीमियम) पेट्रोलच्या दरात दोन रुपयांनी वाढ केली आहे. त्यामुळे लक्झरी गाड्यांचा वापर करणाऱ्यांच्या खर्चात भर पडणार आहे. .तूर्तास, सर्वसाधारण पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. देशातील प्रमुख तेल कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)ने 'पॉवर' किंवा 'एक्सपी ९५' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या प्रीमियम पेट्रोलच्या दरात प्रतिलिटर सुमारे दोन रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. या वाढीनंतर या ब्रँडेड इंधनाची किंमत प्रतिलिटर अंदाजे १११.६८ रुपयांवरून वरून ११३.७७ रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. मायलेज आणि इंजिनची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी अनेक वाहनधारक हे विशेष इंधन वापरतात. .मात्र, या दरवाढीमुळे आता त्यासाठी अधिक पैसे मोजावे लागणार आहेत. ही वाढ केवळ प्रीमियम पेट्रोलपुरती मर्यादित असल्याचे कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे. साध्या पेट्रोलच्या दरात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. मध्यमवर्गीय आणि सर्वसाधारण वाहनधारकांना सध्या जुन्याच दरात पेट्रोल उपलब्ध राहणार आहे. दुसरीकडे, औद्योगिक वापरासाठी असलेल्या घाऊक डिझेलच्या दरातही मोठी वाढ करण्यात आली असून, प्रतिलिटर सुमारे २२ रुपयांनी दर वाढले आहेत. दिल्ली येथे घाऊक डिझेलचा दर प्रतिलिटर ८७.६७ रुपयांवरून १०९.५९ रुपयांपर्यंतn गेला आहे. पेट्रोलचा दर ९९.८९ रुपयांवरून १०१.८९ रुपयांपर्यंत वाढला आहे..'एलपीजी'ची स्थिती चिंताजनकइराणने केलेल्या हल्ल्यांमुळे कतारच्या क्षमतेवर विपरीत परिणाम झाला असून भारताला 'एलपीजी' टंचाईला सामोरे जावे लागणार आहे. देशात 'एलपीजी' साठ्याची स्थिती चिंताजनक असली तरी घरगुती ग्राहकांना सिलिंडर देता येणार नाही, अशी वेळ आली नसल्याचे आज केंद्र सरकारच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे. .''घरगुती ग्राहकांच्या 'एलपीजी' सिलिंडर पुरवठ्यात अद्याप कुठल्याही प्रकारची कपात करण्यात आलेली नाही. राज्यांच्या गरजांनुसार 'एलपीजी'चा पुरवठा होत आहे. व्यावसायिक सिलिंडरच्या पुरवठ्यात अडचणी आहेत. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये ११ हजार टन व्यावसायिक 'एलपीजी'ची उचल करण्यात आली आहे. ओएनजीसी, गेल, ऑईल इंडिया तसेच सरकारी, खासगी आणि संयुक्त उपक्रमांतील शुद्धीकरण प्रकल्पांच्या प्रयत्नांनी 'एलपीजी' उत्पादनात वाढ झाली आहे,'' सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले. .देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि शक्य असेल तिथून एलपीजी मिळविणे हाच सध्या आकस्मिक उपाय असून देश 'एलपीजी'च्या बाबतीत स्वयंपूर्ण नसल्यामुळे आम्हाला आयात करावी लागत आहे आणि या स्थितीत संतुलन साधण्यासाठी व्यावसायिक पुरवठ्यात कपात करण्यात आली असल्याचे त्या म्हणाल्या. स्थलांतरित कामगारांना 'उज्ज्वला'अंतर्गत सिलिंडर देणे बंद केलेले नाही. भारताच्या आयातीमध्ये पश्चिम आशियातून येणाऱ्या 'एलपीजी'चा मोठा वाटा हीच सर्वांत मोठी समस्या ठरली आहे. त्यातला ४७ टक्के तर केवळ कतारमधून येत होता, असे शर्मा यांनी सांगितले.जनतेवर भार नाहीजागतिक तेल बाजारावर सरकार बारकाईने लक्ष ठेवून असून, किरकोळ दरात तत्काळ वाढ करण्याची कोणतीही योजना नसल्याचे पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी स्पष्ट केले. साधे पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. सर्वसामान्यांवर भार टाकण्याचा सरकारचा कोणताही मानस नाही, असे त्यांनी सांगितले.