Fuel Crisis: पेट्रोलवर कोटा लागणार? भारतात इंधन रेशनिंगची चर्चा; तुमच्या गाडीला किती लिटर इंधन मिळणार? आठवड्याला फक्त…?

जागतिक स्तरावर निर्माण झालेल्या ऊर्जा संकटामुळे इंधनाच्या पुरवठ्यात व्यत्यय आला असून, अनेक देश इंधन रेशनिंगच्या उपायांकडे वळले आहेत. इराण युद्ध आणि मध्य पूर्वेतील तेल वाहतूक मार्गांतील अडथळ्यांमुळे जगभरात इंधन टंचाई निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतातही खाजगी वाहनांसाठी पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसवर मर्यादा घालण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरकारने अद्याप याबाबत कोणताही अधिकृत निर्णय जाहीर केला नसला तरी, परिस्थिती बिघडल्यास अशा निर्बंधांची गरज भासू शकते..इंधन रेशनिंग म्हणजे काय?इंधन रेशनिंग हा सरकारकडून लादला जाणारा एक नियंत्रण उपाय आहे. यामध्ये प्रत्येक नागरिक किंवा वाहनासाठी विशिष्ट कालावधीत (सामान्यतः आठवड्यात) इंधन खरेदीची मर्यादा निश्चित केली जाते. यासाठी क्यूआर कोड, कूपन किंवा वाहन क्रमांकावर आधारित सम-विषम नियम यासारख्या पद्धतींचा अवलंब केला जातो. यामुळे नागरिकांना आपल्या इच्छेनुसार इंधन खरेदी करता येत नाही..जगभरातील देशांची तयारीसध्याच्या २०२६ च्या जागतिक संकटात अनेक देशांनी इंधन विक्रीवर विविध प्रकारचे निर्बंध लादले आहेत. श्रीलंका मध्ये 'नॅशनल फ्युएल पास' या क्यूआर कोड प्रणालीद्वारे रेशनिंग लागू करण्यात आले आहे. यानुसार कार चालकांना आठवड्यात १५ ते २५ लिटर तर दुचाकी चालकांना केवळ ५ लिटर पेट्रोल मिळते.पाकिस्तानमधील स्थिती अधिक गंभीर आहे. येथे एका वेळी वाहनाला फक्त ५ लिटर इंधन दिले जाते. सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यात केवळ चार दिवस कार्यालयीन कामकाज करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत..फ्रान्स आणि जर्मनी सारख्या विकसित युरोपीय देशांमध्येही रेशनिंगची छाया पसरली आहे. फ्रान्सच्या काही भागांत क्यूआर कोडद्वारे आठवड्याला १५ ते २० लिटर मर्यादा घालण्यात आली आहे. जर्मनीत काही ठिकाणी एका वेळी केवळ १० लिटर पेट्रोल उपलब्ध होत आहे.बांग्लादेश ने शाळा ऑनलाइन सुरू करून आणि भारनियमन लागू करून ऊर्जा बचत केली आहे. म्यानमार मध्ये सम-विषम पद्धतीने पेट्रोल वितरण केले जाते. स्लोव्हेनियाने खाजगी वाहन चालकांसाठी ५० लिटर साप्ताहिक कोटा निश्चित केला आहे, तर केनियाने देशांतर्गत पुरवठा सुरक्षित ठेवण्यासाठी तेल निर्यात बंद केली आहे..भारतात पेट्रोल पंपांवर अनौपचारिक मर्यादाभारतातही इंधन टंचाईचे परिणाम दिसू लागले आहेत. लाइव्ह हिंदुस्तानच्या पथकाने केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक शहरांतील पेट्रोल पंप चालकांनी स्वतःहून मर्यादा घालण्यास सुरुवात केल्याचे समोर आले. काही दिवसांपूर्वी दुचाकींसाठी २०० रुपयांपेक्षा अधिक इंधन आणि कारसाठी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त इंधन नाकारले जात होते. सध्या अनेक ठिकाणी ग्राहकांना रिकाम्या हाताने परत पाठवले जाते. यावरून सरकारी आदेशाविना देखील पंप चालकांनी कोटा पद्धती अवलंबली असल्याचे स्पष्ट होते..इंधन बचतीसाठी जगातील उपायअनेक देशांनी इंधन बचत करण्यासाठी वेगवेगळे उपाय योजले आहेत. फिलीपिन्स, लाओस आणि पाकिस्तान मध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना वर्क फ्रॉम होम किंवा आठवड्यात चार दिवस कार्यालयीन उपस्थितीचे नियम लागू केले आहेत. न्यूझीलंड 'कार-लेस डे' (आठवड्यात एक दिवस वाहन न वापरणे) पुन्हा सुरू करण्याचा विचार करत आहे. व्हिएतनाम आणि कंबोडिया मध्ये ३० टक्के पेट्रोल पंप बंद असल्याने लोक कारपूलिंग आणि सार्वजनिक वाहतुकीकडे वळले आहेत.भारतासाठी काय संकेत?पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नागरिकांना इंधन बचत आणि अनावश्यक प्रवास टाळण्याचे आवाहन केले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, युद्ध दीर्घकाळ टिकल्यास भारतातही औपचारिक कोटा प्रणाली किंवा क्यूआर कोड आधारित खरेदी लागू होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.