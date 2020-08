Video: ट्रॅक्टरची अवस्था पाहून हसू आवरेना...

नवी दिल्लीः सोशल मीडियावरील काही हटके व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होताना दिसतात. एका ट्रॅक्टरचा व्हिडिओ पाहून अनेकांना हसू आवरेनासे होत आहे.

Live Video: ट्रक आला वेगात अन् गेला वाहून पाण्यात

व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये एक ट्रॅक्टर उसाची ट्रॉली घेऊन निघाला होता. पण, वजन जास्त झाल्यामुळे ट्रॅक्टर पुढे जात नव्हता. यामुळे ट्रॅक्टरला ओढण्यासाठी एका वाहनाची मदत घेण्यात आली. वाहन ट्रॅक्टरला ओढत असतानाही चाक जागचे हालत नव्हते. शेवटी, वाहनाने जोरात झटका दिला आणि त्या क्षणी ट्रॅक्टरचे दोन तुकडे झाले. संबंधित घटना मोबाईलमध्ये कैद झाली. व्हिडिओ व्हायरल होत असून, नेटिझन्सना हसू आवरेनासे होत आहे.

The dangers of over-parenting pic.twitter.com/vPDfOWXU34

दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी आनंद महिंद्रा यांनी एक व्हिडिओ शेअर केला होता. ते गमतीदारपणे म्हणाले होते की, आता आमच्याकडे नवीन प्रॉडक्ट, अॅम्बिसिअस ट्रॅक्टर तयार करण्याची संधी आहे. हे तेव्हा परफेक्ट काम होईल जेव्हा आपण समुद्रात शेती करणे सुरू करतील.

"Power", "Bharosa" and "Reliability" these three word describe us @TractorsSwaraj @MahindraRise pic.twitter.com/FnLxWmqI6b

— Mahesh Lakhani (@mahesh_mahindra) August 21, 2020