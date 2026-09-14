GRB Dairy Success Story : वयाच्या 13 व्या वर्षी सोडले शिक्षण, सायकलवरून विकले लोणी; पुढे उभी केली 1,000 कोटींची कंपनी!

G R Balasubramaniam Success Story : परिस्थिती कितीही प्रतिकूल असली तरी मेहनत, अनुभव आणि योग्य नियोजनाच्या जोरावर मोठे यश मिळवता येते. संघर्षातून उभ्या राहिलेल्या अनेक उद्योजकांच्या कथा आजच्या पिढीसाठी प्रेरणादायी ठरतात. अशीच प्रेरणादायी कहाणी आहे, जीआरबी डेअरी फूड्सचे संस्थापक जी. आर. बालसुब्रमण्यम यांची...वयाच्या अवघ्या १३ व्या वर्षी आर्थिक परिस्थितीमुळे त्यांना शाळा सोडावी लागली. उदरनिर्वाहासाठी त्यांनी बंगळूर गाठले. सुरुवातीला दाजीच्या दुकानात काम केले. त्यानंतर सायकलवरून लोणी विकण्यापासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास आज १,००० कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या कंपनीपर्यंत पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, त्यांची कंपनी आज तब्बल ४० देशांमध्ये व्यवसाय करते..छोट्या गावातून सुरू झाला प्रवासजी.आर. बालसुब्रमण्यम यांचा जन्म तामिळनाडूतील पलानीजवळील चिन्ना करट्टुपट्टी या छोट्या गावात झाला. सहा भावंडांच्या कुटुंबातील ते एक होते. घरची आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याने वयाच्या १३ व्या वर्षीच त्यांना शिक्षण अर्धवट सोडावे लागले. यानंतर ते रोजगाराच्या शोधात बंगळूरला गेले. तेथे त्यांनी आपल्या दाजीच्या दुकानात काम करण्यास सुरुवात केली. या दुकानात लोण्याचा व्यवसाय केला जात होता. तब्बल १४ वर्षे काम करताना त्यांनी लोण्याच्या व्यवसायातील बारकावे आत्मसात केले..MPSC Exam Success Story : शेतकरी बापाची लेक अन् आई पोलिसात! जाधववाडीच्या निकिताची MPSC मध्ये गगनभरारी, महसूल सहाय्यकपदी निवड.नोकरी सोडून सुरू केला स्वतःचा व्यवसायदाजीच्या व्यवसायात काम करत असतानाच बालसुब्रमण्यम यांच्या मनात स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची इच्छा निर्माण झाली. अखेर त्यांनी नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला आणि स्वतःचा लोण्याचा व्यवसाय सुरू केला. त्यावेळी त्यांच्या हातात केवळ ६,००० रुपयांचे भांडवल होते. याच छोट्या भांडवलावर त्यांनी व्यवसायाची सुरुवात केली. लहान उत्पादकांकडून लोणी खरेदी करून ते बंगळूरमध्ये विकण्यास सुरुवात केली..MPPSC Inspiring Story : अपघातामुळं 20 व्या वर्षी सोडली DSP ची नोकरी, लोकांनी उडवली खिल्ली; जिद्दीच्या जोरावर प्रशांत बनला डेप्युटी कलेक्टर.लोण्याचे तूप बनवण्याची कल्पना ठरली टर्निंग पॉइंटलोणी लवकर खराब होण्याची शक्यता असल्याने व्यवसायात अडचणी निर्माण होत होत्या. यावर उपाय शोधताना बालसुब्रमण्यम यांनी लोण्याचे तूप बनवून त्याची विक्री करण्यास सुरुवात केली. तुपाची टिकवणक्षमता अधिक असल्याने हा निर्णय त्यांच्या व्यवसायासाठी महत्त्वाचा ठरला. त्यांनी तूप पॅकेज करून बाजारात विकण्यास सुरुवात केली. अगदी सुरुवातीला एका छोट्याशा खोलीतून हा व्यवसाय चालत होता..व्यवसाय वाढवण्यासाठी चिट फंडचा आधारव्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी अधिक भांडवलाची गरज होती. दाजीच्या व्यवसायात काम करताना त्यांनी चिट फंडच्या व्यवसायाचीही माहिती घेतली होती. त्याच ज्ञानाचा उपयोग करून त्यांनी परिचित व्यक्तींना या मॉडेलची माहिती दिली आणि एक गट तयार केला. या माध्यमातून उभारलेले भांडवल त्यांनी आपल्या लोणी आणि तुपाच्या व्यवसायात गुंतवले. व्यवसाय वाढत गेला तसे उत्पादन आणि विक्रीचे प्रमाणही वाढले. त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नाच्या जोरावर त्यांनी आणखी कर्मचारी नियुक्त केले..Inspiring Story : शेतकऱ्याच्या मुलानं नाकारल्या तब्बल 11 सरकारी नोकऱ्या; आईचं स्वप्न पूर्ण करत अखेर बनला SDM, 12 व्या प्रयत्नात श्यामनं कसं मिळवलं यश?.१९९१ मध्ये पहिला कारखानाव्यवसायाचा विस्तार होत गेल्यानंतर बालसुब्रमण्यम यांनी १९९१ मध्ये बंगळूरमध्ये पहिला कारखाना सुरू केला. त्यानंतर दिंडिगुल आणि होसूर येथेही कारखाने उभारण्यात आले. पॅकेज्ड तुपानंतर कंपनीने विविध दुग्धजन्य पदार्थ बाजारात आणण्यास सुरुवात केली. हळूहळू कंपनीच्या उत्पादनांची श्रेणी वाढत गेली आणि ग्राहकांमध्ये ब्रँडची ओळख निर्माण झाली..४० देशांमध्ये व्यवसाय; ७० हून अधिक उत्पादनेआज जीआरबी डेअरी फूड्सचा व्यवसाय भारतासह तब्बल ४० देशांमध्ये पोहोचला आहे. कंपनीच्या उत्पादनांच्या श्रेणीत ७० हून अधिक दुग्धजन्य पदार्थ असल्याचे सांगितले जाते. कधीकाळी केवळ ६,००० रुपयांच्या भांडवलावर लोणी विक्रीपासून सुरुवात करणाऱ्या बालसुब्रमण्यम यांनी आपल्या अनुभवाचा आणि व्यावसायिक कौशल्याचा वापर करत मोठे साम्राज्य उभे केले. आज त्यांच्या कंपनीची उलाढाल १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जाते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.