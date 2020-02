Delhi Elections : गांधी परिवाराने बजावला मतदानाचा हक्क

दिल्ली विधानसभा निवडणूक 2020 : नवी दिल्ली : दिल्ली विधानसभा निवडणूकासाठी आज (ता. ८) मतदान होत आहे. दिल्लीतील ७० मतदारसंघांसाठी हे मतदान होईल. काँग्रेसच्या प्रभारी अध्यक्षा सोनिया गांधी, सरचिटणीस प्रियांका गांधी, खासदार राहुल गांधी यांनीही मतदानाचा हक्क बजावला. दिल्लीतील निर्माण भवन येथील मतदान केंद्रावर सोनिया यांनी मतदान केले, तर प्रियांका यांनी लोधी इस्टेट येथे मतदान केसे. राहुल यांनी औरंगझेब लेन येथील मतदान केंद्रावर मतदान केले.

Delhi: Congress Interim President Sonia Gandhi has cast her vote at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. She was accompanied by Priyanka Gandhi Vadra who will cast her vote at booth no.114 & 116 at Lodhi Estate. #DelhiElections https://t.co/oYfsfFfteh pic.twitter.com/VJMO7P7CjO — ANI (@ANI) February 8, 2020

Delhi: Congress leader Rahul Gandhi leaves after casting his vote at a polling booth on Aurangzeb lane. #DelhiElections2020 pic.twitter.com/BXvZcEu5VG — ANI (@ANI) February 8, 2020

'आजचा दिवस हा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. सर्वांनी मतदान केलेच पाहिजे. आळशीपणा न करता मतदान करा,' असे मतदान करून आल्यानंतर प्रियांका यांनी सांगितले. गांधी परिवारासोबतच माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी पत्नी गुरूशरणसिंह यांच्यासह निर्माण भवन येथे मतदानाचा हक्क बजावला.

Congress leader Priyanka Gandhi Vadra: Everyone should come out and vote. It is extremely important. Don't be lazy. #DelhiElections pic.twitter.com/HIAkZ26WHu — ANI (@ANI) February 8, 2020

Delhi: Former Prime Minister Dr Manmohan Singh and his wife Gursharan Singh cast their vote at Nirman Bhawan in New Delhi assembly constituency. pic.twitter.com/8uQVVv04Xr — ANI (@ANI) February 8, 2020

मगील विधानसभा निवडणूकीत काँग्रेसला दिल्लीत एकहा जागा मिळवता आली नव्हती. यावेळी काँग्रेसचे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. काँग्रेसने यावेळी दिल्लीत जोरदार प्रचार केला आहे. सोनिया यांची तब्येत ठिक नसल्याने त्यांना फारसे प्रचारात उतरता आले नाही, पण प्रियांका व राहुल यांनी ही धुरा सांभाळली होती.