गांधी शांतता पुरस्कार - बांगलादेशचे बंगबंधू आणि ओमानच्या सुलतानांचा गौरव

नवी दिल्ली - भारताच्या सांस्कृतिक मंत्रालयाने सोमवारी गांधी शांतता पुरस्कारांची घोषणा केली. 2020 साठीच्या पुरस्कारासाठी बांगलादेशचे संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान यांची तर 2019 च्या पुरस्कारासाठी ओमानचे दिवंगत सुल्तान काबूस बिन अल सैद यांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. भारत सरकारने 1995 मध्ये गांधी शांतता पुरस्काराची सुरुवात केली होती. महात्मा गांधींच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त गांधी शांतता पुरस्कार भारत सरकारच्या वतीने देण्यास सुरुवात झाली होती. हा पुरस्कार नागरिकत्व, भाषा, जात, धर्म, लिंग या सगळ्याच्या पलिकडे आहे. गांधी शांतता पुरस्काराशी संबंधीत समितीचे अध्यक्षपद पंतप्रधानांकडे असते. तर मुख्य न्यायाधीश, लोकसभेतील सर्वात मोठ्या विरोधी पक्षाचा नेता हे दोघे पदसिद्ध सदस्य असतात. दोन्ही इतर सदस्य लोकसभा अध्यक्ष आणि सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्विस ऑर्गनायझेशनचे संस्थाक बिंदेश्वर पाठक यांचाही समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गांधी शांतता पुरस्काराच्या घोषणेनंतर ट्विट केलं आहे. भारतीय उपखंडातील महान नेत्यांपैकी एक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान यांना गांधी शांतता पुरस्कार देण्यात आला आहे. 2020 बंगबंधुंचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. ते त्यांच्या लाखो समर्थकांसाठी धाडसाचं आणि संघर्षाचं प्रतिक आहेत.

Gandhi Peace Prize 2020 has been conferred on Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, one of the greatest leaders of our subcontinent. Year 2020 marked the birth centenary of Bangabandhu. He remains an icon of indomitable courage and tireless struggle for his millions of admirers.

— Narendra Modi (@narendramodi) March 22, 2021