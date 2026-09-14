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Ganesh Chaturthi 2026 : गणपतीचे जन्मस्थान कोणते माहितीय ? इथे कधीच होत नाही गणेश विसर्जन ! जाणून घ्या डोडीतालचे रहस्य

Ganesh Chaturthi news : उत्तरकाशीतील डोडीताल गणपतीचे जन्मस्थान मानले जाते; येथे बाप्पांचे विसर्जन न करता ‘डोडीराजा’ म्हणून कायम पूजन, पौराणिक आख्यायिका आणि निसर्गसौंदर्याचा संगम
Ganesh Chaturthi news:

Ganesh Chaturthi news:

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
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उत्तरकाशी:

देशभर गणेशोत्सवाचा उत्साह असताना गणपती विसर्जनाची तयारी सुरू होते. मात्र, उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील डोडीताल परिसरात गणपती विसर्जनाची परंपरा नाही. यामागे या ठिकाणाशी जोडलेली पौराणिक श्रद्धा आहे. डोडीताल हे गणपतीचे जन्मस्थान मानले जाते. त्यामुळे स्थानिकांसाठी गणपती हे केवळ आराध्य दैवत नसून घरातीलच एक सदस्य आहेत. प्रेमाने त्यांना ‘डोडीराजा’ असे संबोधले जाते.

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