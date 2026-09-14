Ganesh Chaturthi 2026 : गणपतीचे जन्मस्थान कोणते माहितीय ? इथे कधीच होत नाही गणेश विसर्जन ! जाणून घ्या डोडीतालचे रहस्य

उत्तरकाशी: देशभर गणेशोत्सवाचा उत्साह असताना गणपती विसर्जनाची तयारी सुरू होते. मात्र, उत्तराखंडमधील उत्तरकाशी जिल्ह्यातील डोडीताल परिसरात गणपती विसर्जनाची परंपरा नाही. यामागे या ठिकाणाशी जोडलेली पौराणिक श्रद्धा आहे. डोडीताल हे गणपतीचे जन्मस्थान मानले जाते. त्यामुळे स्थानिकांसाठी गणपती हे केवळ आराध्य दैवत नसून घरातीलच एक सदस्य आहेत. प्रेमाने त्यांना ‘डोडीराजा’ असे संबोधले जाते..असी गंगा नदीच्या खोऱ्यातील केलसू परिसरात वसलेले डोडीताल धार्मिक श्रद्धेसोबतच आपल्या निसर्गसौंदर्यासाठीही प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे गणेशभक्तांसोबतच ट्रेकिंग आणि निसर्गप्रेमी पर्यटकही या ठिकाणी मोठ्या संख्येने येतात.गाभाऱ्यात आई आणि मुलगा, बाहेर महादेवडोडीताल येथील प्राचीन गणेश मंदिराची रचनाही वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. येथे माता अन्नपूर्णा आणि बाल गणेश गाभाऱ्यात विराजमान आहेत, तर भगवान शिव मंदिराच्या बाहेर स्थानापन्न आहेत. स्थानिक मान्यतेनुसार अशी रचना अन्यत्र पाहायला मिळत नाही..मंदिराशी संबंधित आख्यायिकेनुसार, माता अन्नपूर्णा डोडीतालमध्ये स्नानासाठी आल्या होत्या. स्नानाला जाण्यापूर्वी त्यांनी अंगाला लावलेल्या हळदीच्या उटण्यापासून बाल गणेशाची निर्मिती केली आणि त्याला दारावर पहारा देण्यास सांगितले. त्यानंतर भगवान शिव आणि बाल गणेश यांच्यात संघर्ष झाला. या संघर्षात गणेशाचे मस्तक धडापासून वेगळे झाले. पुढे त्यांना गजमुख प्राप्त झाले आणि गणपतीचे रूप पूर्ण झाले, अशी स्थानिक श्रद्धा आहे.‘डोडीराजा’ नावाचीही रंजक कथाअसी गंगा नदीच्या खोऱ्यातील सात गावांचा समावेश असलेल्या केलसू परिसराला स्थानिक पातळीवर ‘मध्य कैलास’ असे म्हटले जाते. हा परिसर माता पार्वतीच्या विहाराशी जोडला जातो.स्कंद पुराणातील केदारखंडात गणपतीसाठी ‘डुंडीसर’ असा उल्लेख असल्याचे सांगितले जाते. स्थानिक बोलीतील बदलातून पुढे ‘डुंडीसर’चे ‘डोडीराजा’ असे रूप रूढ झाले. त्यामुळे स्थानिक लोक गणपतीला प्रेमाने डोडीराजा म्हणतात.३,१०० मीटर उंचीवर निसर्गाचा अद्भुत अनुभवडोडीताल समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३,१०० मीटर उंचीवर आहे. घनदाट जंगल आणि गवताळ प्रदेशाने वेढलेले हे नैसर्गिक सरोवर ट्रेकिंगप्रेमींसाठी विशेष आकर्षण आहे. सरोवराचा परिसर सुमारे एक किलोमीटरपर्यंत पसरलेला असल्याचे सांगितले जाते.धार्मिक पर्यटनासोबतच डोडीतालचा ट्रेक हा येथील प्रमुख आकर्षण आहे. अगोडा गाव हे या ट्रेकचे महत्त्वाचे बेस कॅम्प मानले जाते. गावातील अनेक कुटुंबे ट्रेकिंगशी संबंधित व्यवसाय करतात. स्थानिक गाईड आणि पोर्टर्सच्या मदतीने पर्यटक डोडीतालचा प्रवास करता.होम-स्टेमध्ये पहाडी संस्कृतीची अनुभूतीअगोडा आणि परिसरातील होम-स्टेमध्ये राहणाऱ्या पर्यटकांना केवळ निसर्गाचा आनंद घेता येत नाही, तर स्थानिक पहाडी जीवनशैली आणि खाद्यसंस्कृतीचाही अनुभव मिळतो. चौलाईची भाकरी, राजमा, लाल भात, आलू का थिंच्वाणी आणि लिंगुडेची रानभाजी यांसारखे पारंपरिक पदार्थ येथे चाखायला मिळतात.त्यामुळे डोडीताल हा धार्मिक श्रद्धा, पौराणिक कथा, निसर्गसौंदर्य आणि पहाडी संस्कृती यांचा अनोखा संगम ठरतो. गणपतीचे जन्मस्थान मानल्या जाणाऱ्या या ठिकाणी बाप्पाचे विसर्जन करण्याऐवजी त्यांची जन्मभूमी म्हणून पूजा केली जाते, हीच डोडीतालची सर्वात वेगळी ओळख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.