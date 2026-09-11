Ganeshotsav 2026 : काशीत अवतरणार मुंबईचा 'सिद्धिविनायक'; ४० वर्षांची मूर्तिकलेची परंपरा यंदाही कायम, मराठा परंपरा आणि उत्तर भारताचा अनोखा संगम

काशी : महादेवाची नगरी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काशीमध्ये गणेशोत्सवाची लगबग सुरू झाली आहे. यंदाच्या गणेशोत्सवात भाविकांना मुंबईतील प्रभादेवी येथील प्रसिद्ध सिद्धिविनायकाच्या रूपातील गणेशमूर्तीचे दर्शन घेता येणार आहे. शारदा भवन येथे आयोजित गणेशोत्सवात ही सुमारे १५ इंचांची मूर्ती सात दिवस विराजमान होणार आहे.या मूर्तीचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे ती गंगेच्या मातीपासून साकारली जाते. गेल्या ४० वर्षांपासून एकाच मूर्तिकार कुटुंबाकडून शारदा भवनसाठी ही मूर्ती तयार केली जात आहे. मूर्तिकार कै. बद्री प्रसाद यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र अभिषेक प्रजापती यांनी हा वारसा पुढे नेला आहे. यंदाची सिद्धिविनायकाच्या रूपातील मूर्तीही त्यांनी स्वतः साकारली आहे..मूर्ती तयार करण्यासाठी साधारण १५ दिवसांचा कालावधी लागतो. सुरुवातीला मातीचा सांगाडा तयार केला जातो. तो सुकल्यानंतर मूर्तीला अपेक्षित आकार दिला जातो. त्यानंतर सोंड, दागिने, आयुधे आणि इतर बारकावे तयार केले जातात. मूर्ती पूर्णपणे सुकल्यानंतर तिच्यावर पारंपरिक पद्धतीने रंगकाम करून अंतिम रूप दिले जाते..Ganesh Visarjan 2025 : ‘पुढच्या वर्षी लवकर या’चा जयघोष; उपनगरांत पारंपरिक ढोल-ताशाच्या गजरात विसर्जन मिरवणूक.काशीत गणेशोत्सवाची शतकीय परंपराकाशीमध्ये सार्वजनिक गणेशोत्सवाची परंपरा शंभर वर्षांहून अधिक जुनी असल्याचे सांगितले जाते. काशीमध्ये स्थायिक झालेल्या मराठी आणि महाराष्ट्रीयन कुटुंबांनी या परंपरेला मोठे योगदान दिले. लोकमान्य टिळकांच्या सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या संकल्पनेतून प्रेरणा घेत काशीमध्येही गणेशोत्सवाला सार्वजनिक स्वरूप मिळाले.आजही शहरातील विविध भागांमध्ये गणेशोत्सव उत्साहात साजरा केला जातो. त्यामुळे काशीच्या धार्मिक वातावरणात महाराष्ट्राच्या गणेशोत्सवाची परंपरा आणि संस्कृतीचा अनोखा संगम पाहायला मिळतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.