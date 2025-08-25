Crime: बनावट क्यूआर कोड अन् फर्म...; बनावट औषधांच्या मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश, 'इतका' मुद्देमाल जप्त

उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे बनावट औषधांचा व्यापार करणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. विशेष कार्य दल (एसटीएफ) आणि औषध विभागाच्या संयुक्त पथकाने छापे टाकून सुमारे २.४३ कोटी रुपयांची बनावट औषधे जप्त केली आणि एका औषध विक्रेत्याला अटक केली. ही कारवाई बन्सल मेडिकल एजन्सी, हेमा मेडिकल स्टोअर आणि फाउंटन परिसरात असलेल्या चार गोदामांवर करण्यात आली. तपासादरम्यान, हेमा मेडिको आणि त्यांच्या गोदामातून मोठ्या प्रमाणात बनावट औषधे आढळून आली..या रॅकेटचा प्रमुख ड्रग्ज विक्रेता हिमांशू अग्रवाल याला घटनास्थळावरून अटक करण्यात आली आहे. त्याने अधिकाऱ्यांना एक कोटी लाच देण्याचा प्रयत्नही केला होता पण त्याला अटक करण्यात आली. चौकशीदरम्यान त्याने अनेक धक्कादायक खुलासे केले आहेत. त्याने सांगितले की, हे रॅकेट केवळ आग्रापुरते मर्यादित नव्हते, तर ही बनावट औषधे नेपाळ आणि बांगलादेशसारख्या शेजारील देशांमध्येही पाठवली जात होती. या बेकायदेशीर व्यवहारांसाठी हवालाचा वापर केला जात होता. ज्यामुळे हा संघटित गुन्हेगारीचा गुन्हा ठरतो..Factory Gas Leak: मोठी बातमी! मेट्रो मिल्क फॅक्टरीत अमोनिया गॅसची गळती, ३० ते ४० कर्मचारी अडकले, बचावकार्य सुरू.बनावट औषधे खरी दिसावीत यासाठी, टोळी बनावट क्यूआर कोड वापरत असे. यामुळे ग्राहकांना खऱ्या आणि बनावट औषधांमध्ये फरक करणे जवळजवळ अशक्य झाले. याशिवाय औषधे विकण्यासाठी बनावट कंपन्यांचाही वापर केला जात असे. एका टेम्पोमधून जप्त केलेल्या वस्तूंची किंमत ८७ लाख रुपये असल्याचे सांगण्यात आले, तर त्याचे बिल फक्त १० लाख रुपये होते. हे बिल देखील लखनौमधील एका बनावट फर्मच्या नावाने बनवण्यात आले होते..तपासात असे दिसून आले आहे की हिमांशू अग्रवाल हे चेन्नई, तामिळनाडू येथून ही बनावट औषधे मागवत असे. तो १० नामांकित कंपन्यांच्या नावाने १४ प्रकारची औषधे मागवत असे. हे साहित्य फक्त १०% बिलावर येत होते आणि ते ग्रे मार्केटमध्ये विकले जात होते. या प्रकरणाच्या पुढील तपासासाठी एसटीएफ आणि औषध विभागाने तामिळनाडू सरकारला अहवालही पाठवला आहे..औषध आयुक्त नरेश मोहन दीपक आणि सहाय्यक औषध आयुक्त अतुल उपाध्याय यांनी सांगितले की, त्यांना उत्तर प्रदेशात मोठ्या प्रमाणात बनावट औषध व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती मिळत होती, ज्यांचे मुख्य केंद्र आग्रा होते. सुमारे १५-२० दिवसांच्या सखोल चौकशीनंतर, बन्सल फार्मास्युटिकल्स आणि हेमा मेडिकल या दोन औषध विक्रेत्यांची ओळख पटली, त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली..Uttar Pradesh : अवकाश यात्रा यशस्वी करून परतलेल्या शुभांशू शुक्लांचा CM योगी आदित्यनाथ नागरी सत्कार .सन फार्मा, सॅनोफी आणि ग्लेनमार्क सारख्या कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनीही त्यांचा लाईव्ह डेटा स्कॅन करून जप्त केलेली औषधे बनावट असल्याची पुष्टी केली आहे. छापे अजूनही सुरू आहेत आणि अनेक ठिकाणी सील करण्यात आले आहेत. अधिका-यांचा असा विश्वास आहे की पुढील चौकशीत आणखी अटक होऊ शकते आणि या रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या इतर लोकांचा पर्दाफाश होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.