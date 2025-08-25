देश

Crime: बनावट क्यूआर कोड अन् फर्म...; बनावट औषधांच्या मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश, 'इतका' मुद्देमाल जप्त

Fake Medicines Gang: पथकाने २.४३ कोटी रुपयांची बनावट औषधे जप्त केली आहेत. हिमांशू अग्रवाल नावाच्या एका औषध विक्रेत्याला अटक करण्यात आली आहे. ज्याने लाच देण्याचा प्रयत्नही केला होता.
Fake Medicines Gang
Fake Medicines GangESakal
Vrushal Karmarkar
Updated on

उत्तर प्रदेशातील आग्रा येथे बनावट औषधांचा व्यापार करणाऱ्या एका मोठ्या टोळीचा पर्दाफाश करण्यात आला आहे. विशेष कार्य दल (एसटीएफ) आणि औषध विभागाच्या संयुक्त पथकाने छापे टाकून सुमारे २.४३ कोटी रुपयांची बनावट औषधे जप्त केली आणि एका औषध विक्रेत्याला अटक केली. ही कारवाई बन्सल मेडिकल एजन्सी, हेमा मेडिकल स्टोअर आणि फाउंटन परिसरात असलेल्या चार गोदामांवर करण्यात आली. तपासादरम्यान, हेमा मेडिको आणि त्यांच्या गोदामातून मोठ्या प्रमाणात बनावट औषधे आढळून आली.

