VIDEO : गरीब रथ एक्सप्रेसला भीषण आग, अनेक प्रवासी जखमी; सकाळी ७ वाजता घडली दुर्घटना

अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेसला भीषण आग लागली आहे. आज सकाळी ७ च्या सुमारास सरहिंद रेल्वे स्थानकाजवळ ही घटना घडली. आगीची माहिती मिळताच ट्रेन थांबवण्यात आली. तसेच प्रवाशांना खाली उतरवण्यात आलं. या घटनेत काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले असून त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे. तसेच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आल्याची माहिती आहे. .मीडिया रिपोर्टनुसार, आज सकाळी ७च्या सुमारास गरीब रथ एक्सप्रेस लुधियानावरून दिल्लीच्या दिशेने जात होती. यावेळी सरहिंद रेल्वे स्थानकावरून अर्धा किलोमीटर पुढे जाताच काही प्रवाशांना गाडीतून धूर निघत असल्याचं दिसलं. त्यानंतर ही गाडी तातडीने थांबवण्यात आली. तसेच याची माहिती स्थानिक आणि रेल्वे पोलिसांना देण्यात आली..Barshi fire:'विजेच्या तारा तुटल्याने बार्शीत स्क्रॅप गोदामाला आग'; बारा लाखांचे साहित्य जळून खाक.पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी दाखल होत बचावकार्य सुरु केलं. तसेच आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात आलं. यावेळी सर्व प्रवाशांना सुखरुप बाहेर काढण्यात आलं. मात्र, यात काही प्रवासी किरकोळ जखमी झाले. त्यांना रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरु आहेत. यासंदर्भात बोलताना, परिस्थिती नियंत्रणात असल्याचं रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे..तसेच रेल्वेकडून यासंदर्भात निवेदनही जारी करण्यात आलं आहे. "अमृतसर-सहरसा गरीब रथ एक्सप्रेसच्या एका डब्यात सरहिंद स्थानकाजवळ आग लागल्याची घटना घडली. त्यानंतर रेल्वे अधिकाऱ्यांनी तात्काळ प्रवाशांना इतर डब्यांमध्ये हलवले आणि आग विझवण्यात आली. सर्व प्रवासी सुखरुप आहेत. तसेच ट्रेन पुढच्या प्रवासाला रवाना झाली आहे, असं त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे..Electric car caught fire Video : भररस्त्यात पेटली इलेक्ट्रिक SUV कार; दरवाजे झाले लॉक अन् ड्रायव्हर जिवंत जळाला!.दरम्यान, आगीचं कारण शोधण्यात येत असून यासंदर्भात तपास सुरु करण्यात आला आहे. रेल्वे आणि पोलिस पथके घटनास्थळी उपस्थित असून रेल्वे मार्ग पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे, असंही त्यांनी या निवेदनात म्हटलं आहे.