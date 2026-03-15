धक्कादायक! आधीच टंचाई त्यात गॅस सिलिंडरची चोरी, ७६ चोरले पण फक्त १२ भरलेले...

देशभरात गॅस सिलिंडरची टंचाई असताना एका गोडाऊनमधून तब्बल ७६ सिलिंडर चोरीला गेल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. उत्तर प्रदेशातील मिश्रौलिया गावात हा प्रकार घडला आहे. गॅस एजन्सी मालकाच्या तक्रारीनंतर अज्ञात चोरट्यांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पोलिसांकडून चोरट्यांचा शोध सुरू आहे. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, शनिवारी गावातील मिठौरा इंडेन गॅस गोडाऊनचे कुलूप फोडून चोरट्यांनी ७६ सिलिंडर लंपास केले. यामध्ये १२ सिलिंडर भरलेले, तर ६४ सिलिंडर रिकामे होते. आज सकाळी गॅस एजन्सीचे मालक दुकान उघडण्यासाठी आले असता त्यांना गोडाऊनचे कुलूप तुटलेले दिसले. त्यानंतर त्यांनी गोडाऊनमधील सिलिंडर मोजले असता एकूण ७६ सिलिंडर कमी असल्याचे लक्षात आले..Chhatrapati Sambhajinagar Gas Shortage: गॅस टंचाईची भीती; संभाजीनगरमध्ये सिलिंडरसाठी १० दिवसांची वेटिंग; डबल सिलिंडर असलेले ग्राहकही आगाऊ बुकिंगकडे.या घटनेनंतर एजन्सी मालकाने थेट पोलिसांत धाव घेत तक्रार दाखल केली. तक्रारीनंतर पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला आहे. तसेच परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेजही ताब्यात घेण्यात आले आहेत. या प्रकरणाची माहिती मिळताच सीओ निचलौल बसंत सिंह आणि पोलीस ठाण्याचे प्रभारी ओमप्रकाश गुप्ता यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. पोलिसांकडून या प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली..Kolhapur LPG Cylinder : गॅस सिलिंडरसाठी रांगा कायम; पुरेसा साठा उपलब्ध, मात्र बुकिंग होत नसल्याने एजन्सींकडे धाव.दरम्यान, जिल्हाधिकारी संतोष कुमार शर्मा यांनी सोशल मीडियावर पसरत असलेल्या अफवा आणि भ्रामक व्हिडिओंवर लक्ष ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. सध्या एलपीजी सिलिंडरची डिलिव्हरी ओटीपी आधारित प्रणालीद्वारे केली जात असून ग्राहकांनी ऑनलाइन बुकिंग करून होम डिलिव्हरीद्वारे सिलिंडर घ्यावा, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.