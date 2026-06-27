What is Gautam Adani Startup Initiative? फक्त मोठ्या शहरातच नाही, आता खेड्यापाड्यातील उद्योजकांनाही मिळणार अदानींचा पाठिंबा; काय आहे 'वंदे भारतम्' उपक्रम?

अहमदाबाद : देशभरातील नवोन्मेषक, उद्योजक आणि समस्या सोडवणाऱ्यांचा शोध घेऊन त्यांना पाठिंबा देणे यासाठी अदानी समूहाचे अध्यक्ष गौतम अदानी यांनी ‘वंदे भारतम्’ हा देशव्यापी उपक्रम सुरू केला (Adani innovation challenge for startups) आहे. त्यांच्या ६४ व्या वाढदिवसानिमित्त गुरुवारी (ता.२५) येथे या उपक्रमाची सुरुवात करण्यात आली. यासाठी अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली असून, सर्व वयोगटातील आणि विविध पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींसाठी हा उपक्रम खुला आहे..याद्वारे भारतातील पारंपरिक स्टार्ट-अप केंद्रांच्या पलीकडील नवनव्या कल्पना आणि उद्योजकीय गुणवत्तेला एका व्यासपीठावर आणले जाणार आहे. मिळालेल्या अर्जांची एक सुनियोजित मूल्यमापन प्रक्रिया राबवली जाईल, ज्यामध्ये नावीन्य, उद्योजकीय क्षमता, प्रभाव आणि विस्ताराची क्षमता या गोष्टींवर विशेष लक्ष दिले जाईल. राज्य आणि प्रादेशिक स्तरावरील मूल्यमापनानंतर, अंतिम ७५ स्पर्धकांना अहमदाबाद येथे एका विशेष कार्यक्रमासाठी आमंत्रित केले जाईल, ‘असे गौतम अदानी यांनी सांगितले..Tilari National Park : कोकणचे 'अॅमेझॉन' आता बदलणार! सिंधुदुर्गात होणार अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने भव्य नॅशनल पार्क, जाणून घ्या सरकारचा मेगा प्लॅन?.जगातील सर्वात मोठ्या स्टार्ट-अप परिसंस्थांपैकी एक भारताची आहे, तरीही या स्टार्ट-अपवर काही मोजक्याच शहरांचे वर्चस्व दिसते. ‘वंदे भारतम्’ हा ज्यांच्या कल्पनांना ओळख, पाठिंबा आणि एका मोठ्या मंचाची गरज आहे, अशा नवोन्मेषकांना, समस्यांवर तोडगा काढणाऱ्यांना आणि उद्योजकांना शोधण्याचा प्रयत्न आहे.-गौतम अदानी, अध्यक्ष, अदानी समूह.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.