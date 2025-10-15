Kedarnath: आता केदारनाथ दर्शन आणखी सोपे होणार! ८ तासांचा प्रवास केवळ ३६ मिनिटांत, नवीन प्रकल्पाला सुरूवात, पाहा व्हिडिओ

गौतम अदानी यांनी अलीकडेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, केदारनाथची कठीण चढाई आता सोपी केली जात आहे. अदानी ग्रुप उत्तराखंडमधील पवित्र केदारनाथ मंदिराला सोनप्रयागशी जोडण्यासाठी एक अत्याधुनिक रोपवे बांधत आहे. या रोपवेमुळे तीर्थयात्रा पूर्वीपेक्षा सोपी, सुरक्षित आणि अधिक वेळखाऊ होईल..मिळालेल्या माहितीनुसार, हा नवीन रोपवे सोनप्रयाग ते केदारनाथ पर्यंत एकूण १२.९ किलोमीटरचा असेल. सध्या या प्रवासाला अंदाजे ८ ते ९ तास लागतात. ज्यामध्ये ट्रेकिंग आणि हवामानातील आव्हाने समाविष्ट आहेत. एकदा पूर्ण झाल्यानंतर, हे अंतर फक्त ३६ मिनिटांत पार करता येते. विशेषतः वृद्ध, महिला आणि मुलांसाठी ही एक मोठी दिलासादायक गोष्ट आहे..Global Climate Summit: 'संसाधनांच्या तीव्र कमतरतेकडे लक्ष द्या'; जागतिक हवामान परिषदेसाठी भारताची भूमिका; ‘प्री कॉप-३०’साठी उपस्थिती.या प्रकल्पात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. केबिन एका वेळी ३५ प्रवाशांना सामावून घेईल. एका दिशेने प्रति तास १,८०० प्रवाशांना घेऊन जाईल. हा भारतातील पहिला ३S ट्राय-केबल रोपवे असेल. जो जगातील सर्वात सुरक्षित आणि प्रगत रोपवे तंत्रज्ञानांपैकी एक मानला जाईल. आयएएनएसच्या वृत्तानुसार, या प्रकल्पात एकूण ₹४,०८१ कोटींची गुंतवणूक केली जात आहे. .अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (एईएल) च्या रस्ते, मेट्रो, रेल्वे आणि पाणी विभाग (आरएमआरडब्ल्यू) द्वारे हे बांधकाम केले जाईल. कंपनीला २९ वर्षांसाठी प्रकल्प बांधण्याचे आणि चालवण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. बांधकाम पूर्ण होण्यासाठी अंदाजे सहा वर्षे लागतील अशी अपेक्षा आहे. आयएएनएसच्या एका अहवालात म्हटले आहे की, या प्रकल्पाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे अदानी समूह पर्यावरणीय शाश्वतता लक्षात घेत आहे. .Jammu Paragliding: 'जम्मू घेणार पॅराग्लायडिंगमध्ये भरारी'; पुढील वर्षी व्यावसायिक तत्वावर सुरू, नवीन ओळख मिळणार.डोंगराळ प्रदेशात बांधकाम केल्याने पर्यावरणीय आव्हाने निर्माण होतात. परंतु कंपनी स्थानिक सहभाग, शाश्वत विकास आणि सरकारी मान्यता सुनिश्चित करण्याचे आश्वासन देते. केंद्र सरकारच्या पर्वतमाला प्रकल्पांतर्गत हा रोपवे बांधला जात आहे. त्याचा उद्देश डोंगराळ प्रदेशात रोपवे कनेक्टिव्हिटीला चालना देणे आहे, ज्यामुळे पर्यटन आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. केदारनाथसारख्या तीर्थस्थळांना भेट देणाऱ्या यात्रेकरूंसाठी ही सुविधा एक मोठे वरदान ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.