Kedarnath: आता केदारनाथ दर्शन आणखी सोपे होणार! ८ तासांचा प्रवास केवळ ३६ मिनिटांत, नवीन प्रकल्पाला सुरूवात, पाहा व्हिडिओ

Kedarnath Ropeway Project: आता केदारनाथ दर्शन आणखी सोपे होणार आहे. यासाठी नवीन प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली आहे. केदारनाथ मंदिराचा ८ तासांचा प्रवास आता केवळ ३६ मिनिटांत पूर्ण होणार आहे.
गौतम अदानी यांनी अलीकडेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, केदारनाथची कठीण चढाई आता सोपी केली जात आहे. अदानी ग्रुप उत्तराखंडमधील पवित्र केदारनाथ मंदिराला सोनप्रयागशी जोडण्यासाठी एक अत्याधुनिक रोपवे बांधत आहे. या रोपवेमुळे तीर्थयात्रा पूर्वीपेक्षा सोपी, सुरक्षित आणि अधिक वेळखाऊ होईल.

