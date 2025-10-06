Mud Volcano: अंदमानमधील चिखलाचा ज्वालामुखी सक्रिय; भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग पाठवणार संशोधन पथक

पोर्ट ब्लेअर : देशातील एकमेव चिखलाच्या ज्वालामुखीच्या उद्रेकाची कारणमीमांसा करण्यासाठी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग (जीएसआय) अंदमान आणि निकोबारमधील बारातांग बेटावर पथक पाठविणार असल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने आज दिली. हे पथक भूगर्भातील हालचालींचा अभ्यास करेल..‘पीटीआय’ शी बोलताना जीएसआयचे उपमहासंचालक शंतनू भट्टाचार्य म्हणाले, की गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ हा ज्वालामुखी निद्रिस्त होता. प्रतल हालचालींमुळे २ ऑक्टोबर रोजी या ज्वालामुखीचा उद्रेक झाला..या उद्रेकाबाबत अधिक संशोधन करण्यासाठी कोलकताहून जीएसआयच्या सात भूगर्भशास्त्रज्ञांचे पथक मंगळवारी (ता. ७) बारातांगला रवाना होईल. या पथकाकडून चाचणीसाठी चिखल आणि वायूचे नमुनेही गोळा केले जातील. बारातांगमध्ये यापूर्वीच चाचणीची सुविधा उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे..चिखलाच्या ज्वालामुखीचा सध्याचा उद्रेक चिंतेची बाब आहे का, असे विचारले असता याबाबत अधिकृत अहवालाची प्रतीक्षा करावी लागेल, असेही भट्टाचार्य म्हणाले. भूगर्भात कुजलेल्या सेंद्रिय पदार्थांमुळे तयार झालेल्या वायूंमुळे चिखलाच्या ज्वालामुखीची निर्मिती होते. चिखल व वायू पृष्ठभागाकडे ढकलला जातो. त्यामुळे बुडबुडे व खड्डे तयार होतात. उत्तर व मध्य अंदमान जिल्ह्यात भारतातील हा एकमेव चिखलाचा ज्वालामुखी आहे. दोन तारखेला दुपारी दीड वाजता या ज्वालामुखीचा उद्रेक सुरू झाला..Satellite Photo : लवकरच मिळणार घरामागील अंगणाचे सॅटेलाईट छायाचित्र;बंगळूर येथील ‘पिक्सेल’ कंपनीकडून घोषणा.पृथ्वीच्या टेक्टोनिक प्लेट् एकमेकांवर आदळून एक प्लेट दुसऱ्याच्या खाली जाते. या प्रक्रियेला अधोगमन म्हणतात. अंदमान आणि निकोबार बेटे या या प्लेटची वारंवार हालचाल होणाऱ्या अधोगमन क्षेत्रात येतात. त्यामुळे या बेटांना अनेकवेळा भूकंपाचे धक्के जाणवतात. त्याचप्रमाणे बॅरेन बेटांवरील ज्वालामुखीच्या उद्रेकामागेही हे कारण असू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.